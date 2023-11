Wirtschaft Dax klettert in den grünen Bereich - Warten auf den Zinsentscheid

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nach einem verhaltenen Start zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.923 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Am Abend richten sich die Blick nach New York: "Seit langem herrschte nicht mehr ein solcher Konsens über eine Entscheidung der US-Notenbank wie heute Abend", prognostiziert Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Praktisch niemand erwartet, dass die Fed an der Zinsschraube drehen wird." Die größte Spannung liege darin, wie sich Jerome Powell zu einer möglichen Zinserhöhung im Dezember äußern wird, so Oldenburger.