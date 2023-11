DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Quartals-Eckdaten von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit einem operativen Ergebnis unter den Markterwartungen und der Unternehmensprognose sei das dritte Quartal für den Stahlhändler enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Konjunkturlage habe außerdem eine deutlich nach unten korrigierte Ergebnisprognose für 2023 bedingt. Er korrigierte daher seine Schätzungen ebenfalls nach unten./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 16:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 16:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,81 % und einem Kurs von 5,59EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m