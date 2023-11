Botschaft nimmt aus Gazastreifen ausgereiste Deutsche in Rafah in Empfang

BERLIN/RAFAH (dpa-AFX) - Unter den Ausländern, die am Mittwoch aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen konnten, sind auch deutsche Staatsbürger. Wie das Auswärtige Amt auf der Plattform X mitteilte, handelt es sich um Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen. Sie wurden am Grenzübergang Rafah von einem Team der Botschaft Kairo in Empfang genommen./shy/DP/men