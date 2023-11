ExpressVPN bringt neue Funktionen auf den Markt und erweitert seine Serviceangebote, um Benutzern mehr Wert zu bieten

Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Benutzer können jetzt

Werbung blockieren, sich gleichzeitig mit acht Geräten verbinden, Zugriff auf

Server in 105 Ländern erhalten und mehr



Express VPN, das führende Unternehmen für Verbraucherschutz und -sicherheit,

gibt heute bekannt, dass es mehrere neue Funktionen hinzugefügt und sein

bestehendes Serviceangebot erweitert hat. Dazu gehören ein Ad-Blocker, ein

Blocker für Websites, die Erwachsenen vorbehalten sind, ein Ausbau seines

Servernetzwerks auf 105 Länder, ein Update seiner Richtlinie für mehrere Geräte

auf acht gleichzeitige Verbindungen, und automatische Updates.





"Die Dienste von ExpressVPN helfen Millionen von Nutzern, jeden Tag dieKontrolle über ihr digitales Leben zu übernehmen, daher streben wir ständigdanach, ihnen mehr Wert und ein besseres Erlebnis zu bieten. Wir sind stolz aufdas unglaubliche Angebot an neuen Funktionen und Service-Verbesserungen, dieunseren Nutzern ohne zusätzliche Kosten mehr Möglichkeiten geben, sich zuschützen", so Samuel Bultez, Head of Product, ExpressVPN.Neue Funktionen: Ad-Blocker, ein Blocker für Websites, die Erwachsenenvorbehalten sind, und automatische UpdatesExpressVPN freut sich, die Hinzufügung eines Ad-Blockers bekanntgeben zu können,der verhindern wird, dass beim Browsen Inhalte angezeigt werden, die als Werbungidentifiziert werden, sowie eines Blockers für Websites, die Erwachsenenvorbehalten sind, um den Zugriff auf explizite oder unerwünschte Inhalte zuverhindern.Diese neuen Funktionen können neben Threat Manager(https://www.expressvpn.com/features/threat-manager) , einem Tracker undMalware-Blocker, verwendet werden, der bereits in allen von ExpressVPNsDesktop-, Mobil- und Router-Apps verfügbar ist. Benutzer können leicht dieKontrolle über ihr Interneterlebnis übernehmen, indem sie diese erweitertenSchutzfunktionen über Schalter in den ExpressVPN-Apps aktivieren.Der neue Ad-Blocker und der Blocker für Websites, die Erwachsenen vorbehaltensind, sind ab heute auf ExpressVPNs Apps für Android, iOS und Windows verfügbar.Bis Ende diesen Jahres werden sie auch für Linux und Mac erhältlich sein.ExpressVPN kündigte außerdem die Einführung automatischer Updates für seineDesktop-Apps an, so dass seine Nutzer immer über die neuesten Funktionen undSicherheitsverbesserungen verfügen werden. Automatische Updates sind besondersnützlich für Benutzer, die sich in Ländern mit Internetbeschränkungen befindenund möglicherweise nicht immer einfachen Zugriff auf die ExpressVPN-Websitehaben, um manuelle Updates ihrer Apps vorzunehmen. Mit dieser neuen Funktion