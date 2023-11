Netflix hat 15 Millionen Nutzer in Abo mit Werbung

LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix hat nach einem Jahr 15 Millionen Kunden in der günstigeren Abo-Version mit Werbung. Der Streaming-Marktführer nannte die Zahl am Mittwoch bei der Ankündigung neuer Funktionen für die Preiskategorie. So werden Nutzer mit Werbe-Abonnement bald auch Sendungen für später herunterladen können und das Bild wird mit Voll-HD-Auflösung schärfer. Werbekunden werden zusätzlich zu den bisherigen 15- und 30-Sekunden-Clips auch 10, 20 und 60 Sekunden lange Spots veröffentlichen können.

