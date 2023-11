Enghouse startet neuen IPTV-Dienst in der Gemeinde Saskatchewan

Markham, On (ots/PRNewswire) - Neues IPTV-Netz übertrifft das alte

Kabelfernsehen



Enghouse Networks gab heute bekannt, dass es der Île-à-la-Crosse Communications

Society Inc. (ICSI) in Saskatchewan, Kanada, seinen neuen IPTV-Dienst

bereitgestellt hat. Der Dienst wurde trotz der Waldbrände, die die

Telekommunikationsinfrastruktur in der gesamten Region bedroht haben, aufgebaut

und eingeführt.



Im August 2023 wurde Enghouse von ICSI, die im Nordwesten von Saskatchewan

Fernsehprogramme anbieten, angefragt. Der Signalbetreiber für ihr Kabelfernsehen

plante den Dienst aus wirtschaftlichen Gründen innerhalb von sechs Wochen

einzustellen, und ICSI brauchte sofort eine alternative Lösung.