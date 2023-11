Der Leitzins bleibt in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, wie die Währungshüter am Mittwoch in Washington mitteilten. Das Gremium um Fed-Chef Jerome Powell reagierte damit so wie weithin vom Markt erwartet. Es ist die zweite "Zinspause" in Folge.

Die Entscheidung war einstimmig ausgefallen. In ihrem Statement betonten die Fed-Vertreter die gute Verfassung der US-Wirtschaft. "Die Wirtschaftstätigkeit hat sich im dritten Quartal stark ausgeweitet", hieß es im Statment.