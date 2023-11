Sigenergy stärkt seine Präsenz in Westeuropa mit innovativen Partnerschaften

KORTRIJK, Belgien, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- Sigenergy, ein führender Energieinnovator, hat auf der Solar Solutions Kortrijk 2023 mit der Einführung seines revolutionären 5-in-1-Energiespeichersystems SigenStor zum ersten Mal in den Benelux-Ländern einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Dieses hochmoderne System integriert nahtlos Photovoltaik (PV)-Technologie, Energiespeicherung und Ladefunktionen für Elektrofahrzeuge (EV).

Als Teil der renommierten Fachmesse Solar Solutions International für Solarenergie in Nordwesteuropa, die gemeinsam mit der Kortrijk Xpo veranstaltet wird, unterstreicht die Präsenz von Sigenergy auf der Solar Solutions Kortrijk das unermüdliche Engagement des Unternehmens, seine globale Präsenz in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Energiespeichersystemen, die für ihre unvergleichlichen Sicherheitsmerkmale und ihre fortschrittliche künstliche Intelligenz bekannt sind, die sowohl mit privaten als auch mit gewerblichen Szenarien kompatibel sind.