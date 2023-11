Die hochwertige AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung von Huawei erhält bei den WBA Industry Awards die Auszeichnung "Best Enterprise Wi-Fi Network 2023"

Paris (ots/PRNewswire) - Huawei hat bekannt gegeben, dass es bei den Wireless

Broadband Alliance ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4011511-1&h=1105523953&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4011511-1%26h%3D32

25519163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwballiance.com%252F%26a%3DWBA&a=WBA )

Industry Awards 2023 die Auszeichnung "Best Enterprise Wi-Fi Network 2023"

(Bestes Unternehmens-Wi-Fi-Netzwerk 2023) für seine praxiserprobte hochwertige

AirEngine Wi-Fi 7-Netzwerklösung erhalten hat. Damit hat zum ersten Mal ein

Wi-Fi 7-Anbieter die Auszeichnung gewonnen. Dies spiegelt die hohe Akzeptanz von

Huawei AirEngine Wi-Fi 7-APs bei globalen Unternehmensanwendern wider.



Die Auszeichnung "Best Enterprise Wi-Fi Network 2023" der WBA ist eine der

begehrtesten und angesehensten Auszeichnungen in der Wi-Fi-Branche. Ein

unabhängiges Gremium aus führenden Branchenexperten, Analysten und Journalisten

führte eine gründliche Evaluierung durch, im Rahmen derer auf Lösungsinnovation,

Kundenerlebnis und ökologische Aspekte eingegangen wurde. Letztlich wurde nur

eine einzige Lösung für die Auszeichnung ausgewählt. 2023 wurde erstmals eine

kommerzielle Nutzung von Wi-Fi 7-APs verzeichnet. Somit wird dieser neueste

Wi-Fi-Standard erstmals wirklich sowohl im beruflichen als auch im privaten

Alltag genutzt. Die Auszeichnung verdeutlicht die breite Anerkennung der

innovativen Ideen, der praxiserprobten Anwendungen und der führenden Rolle der

Produkte aus der AirEngine Wi-Fi-Reihe von Huawei.