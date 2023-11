(Nationalitäten ergänzt, Doppelungen entfernt)



KAIRO/GAZA (dpa-AFX) - Rafah ist der einzige Übergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Wann Rafah öffnet und wer den Übergang passieren kann, wird streng kontrolliert. Nun können erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober Hunderte Ausländer und Palästinenser mit einem zweiten Pass den ansonsten von Israel abgeriegelten Küstenstreifen Richtung Ägypten verlassen. Wie es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß, war eine einstellige Zahl ausgereister Deutscher unter den Ausländern. Auch Verletzte aus dem Gazastreifen wurden am Mittwoch zur Behandlung in den ägyptischen Ort Al-Arisch und zu anderen grenznahen Orten gebracht. Bislang hatten den Übergang nur Hilfsgüter passiert.

Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen wurden laut dem Außenministerium am Grenzübergang Rafah von einem Team der Botschaft Kairo in Empfang genommen. "Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck weiter an der Ausreise der verbliebenen Deutschen in Gaza", schrieb das Ministerium in einem Post auf X (früher Twitter). Die Bemühungen um das Wohlergehen deutscher Geiseln gingen weiter.