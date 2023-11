JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Eckdaten zum dritten Quartal von 27,60 auf 28,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zu seinen Prognosen und den Markterwartungen seien die Zahlen zum dritten Quartal sehr stark gewesen, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der gesenkte Umsatzausblick stehe im Zusammenhang mit niedrigeren Stahlpreisen. Die Gewinnziele hätten aber Bestand. Bei der Markterwartung für den Vorsteuergewinn sieht der Experte moderates Aufwärtspotenzial./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 18:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 23,74EUR gehandelt.



