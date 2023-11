QYOU Media ernennt Raj Mishra, TikToks ehemaligen Country Manager, zum CEO der India Group mit Verantwortung für alle Aktivitäten

Mandat zur Ausweitung der integrierten Bemühungen dieser Einheiten zur Unterstützung von Direktvertriebs- und Digitalinitiativen in Indien

TORONTO, MUMBAI und LOS ANGELES 1. November 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den USA tätiges Unternehmen, das Inhalte produziert und vertreibt, die von Social-Media-Stars und Erstellern digitaler Inhalte generiert wurden, hat bekanntgegeben, dass der indische Digitalchef und Stratege Raj Mishra dem Unternehmen mit sofortiger Wirkung als Group CEO der indischen Geschäftseinheiten von QYOU Media mit Aufsicht über alle Geschäftsbereiche beigetreten ist. Mishra wird sich darauf konzentrieren, die operativen und finanziellen Synergien und Stärken zwischen den drei primären Geschäftsbereichen auszubauen, während das Unternehmen in Indien weiter auf den digitalen Vertrieb und Initiativen für den Direktvertrieb setzt.

Raj Mishra wurde am 30. Mai 2023 in QYOUs Board of Directors berufen und bringt eine starke Erfolgsbilanz bei der Förderung von Geschäftswachstum und Rentabilität in den Bereichen Mobilfunk, Medien und Unterhaltung mit. Mit mehr als 13 Jahren Erfahrung und einem Hintergrund, der leitende Positionen beim Aufbau einiger der erfolgreichsten App-Unternehmen in der Geschichte des indischen Marktes umfasst, ist Mishra auf Markteinführungsstrategien, Vertrieb, Marketing, Unternehmenswachstum sowie Gewinn- und Verlustmanagement in Indiens sich entwickelnder Social-Media-Landschaft spezialisiert.

Zu den Höhepunkten von Mishras Karriere zählt seine maßgebliche Rolle als erster Mitarbeiter von Musical.ly in Indien (jetzt TikTok), der das Unternehmen zu über 60 Millionen monatlich aktiven Nutzern führte.* Als Country Head für Musical.ly und später, nach der Übernahme für TikTok, förderte er das Wachstum von ByteDance in Indien, baute lokale Teams auf, pflegte Geschäftspartnerschaften und förderte die Community der Kreativen. Unter seiner Leitung wurde Musical.ly zur am meisten heruntergeladenen App in den App-Stores von Android und iOS. Anschließend überwachte er den Rebranding-Übergang von musical.ly zu TikTok nach der Übernahme im Jahr 2017, wodurch sich die App rapide unter den am häufigsten heruntergeladenen Apps in Indien etablierte und allein in Indien 610 Millionen Downloads in weniger als drei Jahren erzielte – mehr als ein Viertel aller weltweiten Downloads.** Im Jahr 2019 nahm er eine neue Herausforderung innerhalb von ByteDance an, wo er die Strategie für eine neu eingeführte Produktreihe leitete, einschließlich der App Helo, während er eng mit den globalen Kernteams von ByteDance zusammenarbeitete, um die allgemeine Go-to-Market-Strategie weiter zu stärken. Nach dieser Erfahrung kam Mishra als Country GM und Indien-Chef zu Triller und legte den Grundstein für die Expansion des Unternehmens in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum. Zuletzt war Mishra als Berater für eine Reihe von Digital- und Gaming-Unternehmen tätig, darunter auch für die indischen Geschäftseinheiten von QYOU, wo er strategische und umsatzsteigernde Strategien und Taktiken für das Wachstum erarbeitet hat.