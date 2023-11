Peritus Capital fungiert als Lead Arranger und Finanzberater für Pacifico Aquaculture bei der Projektfinanzierung von Equilibrium

New York (ots/PRNewswire) - Peritus Capital freut sich, seine Rolle als Lead

Arranger und Finanzberater für Pacifico Aquaculture SAPI de CV (Pacifico)

bezüglich der Projektfinanzierungsvereinbarung mit Equilibrium Capital bekannt

geben zu können. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.



Die Finanzierung wird in den Bau einer hochmodernen Aquakultur-Kreislaufanlage

fließen, mit der die Aufzucht- und Brutkapazität von Pacifico für Jungfische von

Streifenbarschen erweitert wird, bevor sie in Aufzuchtbecken an der

mexikanischen Pazifikküste eingesetzt werden.