Paris Baguette schließt offizielle globale Partnerschaft mit Paris Saint-Germain

Jinsoo Hur, CEO von Paris Baguette, sagte: „Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit dem renommierten Fußballverein Paris Saint-Germain einzugehen. Wir werden unseren Kunden und Fußballfans in der ganzen Welt durch die Zusammenarbeit zwischen der Esskultur und dem Sport, in deren Mittelpunkt die großartige Stadt Paris steht, mehr Freude und Werte bieten können. Paris Baguette wird sich auch in Zukunft bemühen, den Kunden neue und vielfältigere Erfahrungen zu bieten."

Marc Armstrong, Chief Revenue Officer, Paris Saint-Germain, erklärt: „Wir freuen uns, mit Paris Baguette unseren ersten Partner aus Südkorea in der Paris Saint-Germain-Familie begrüßen zu dürfen. Seit mehr als 35 Jahren sorgt Paris Baguette für Innovation und treibt die Entwicklung seines einzigartigen Know-hows mit einer bedingungslosen Liebe zu der weltweit inspirierenden Stadt Paris und ihren legendären Baguettes voran. Gemeinsam stehen wir nun bereit, um Paris Baguette dabei zu unterstützen, sein Streben nach Exzellenz international zu exportieren. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen bei seinen globalen Wachstumsplänen zu begleiten."

Zunächst werden das Logo und das Werbevideo von Paris Baguette im Parc des Princes, dem Heimstadion von Paris Saint-Germain, bei jedem Heimspiel der Mannschaft zu sehen sein. Außerdem wird das Unternehmen an Spieltagen den Fans vor Ort die Möglichkeit bieten, seine Backwaren und Desserts zu probieren. Darüber hinaus wird Paris Baguette beeindruckende Inhalte mit wichtigen Spielern von Paris Saint-Germain produzieren, Merchandising-Artikel und Produkte in Zusammenarbeit mit Paris Saint-Germain auf den Markt bringen und Werbeveranstaltungen organisieren, bei denen Eintrittskarten für die offiziellen Touren und Spiele von Paris Saint-Germain verlost werden.

Paris Baguette wird die Partnerschaft mit Paris Saint-Germain nutzen und ab diesem Monat eine Reihe von Marketingaktivitäten in Korea und international durchführen.

Insbesondere Paris Saint-Germain genießt mit seinen weltberühmten Starspielern und innovativen Kooperationen in Bereichen wie Mode, Gastronomie oder Kunst große Aufmerksamkeit und Beliebtheit bei Fußballfans weltweit. Paris Baguette wird diese Partnerschaft mit Paris Saint-Germain nutzen, um ein positives und wirkungsvolles Ergebnis für seine Marketingstrategie zu erzielen.

Als wachsende globale Backwarenmarke mit rund 4.000 Filialen weltweit, davon 500 in Nordamerika, Europa, China und Südostasien, plant Paris Baguette, seine globale Markenbekanntheit und seinen Status durch gemeinsame Sportmarketing-Aktivitäten mit Paris Saint-Germain zu stärken. Der Profi-Fußballclub Paris Saint-Germain hat eine große Fangemeinde rund um den Globus und ist in Paris ansässig, Heimat des Brotes und europäische Fußballhochburg.

PARIS und SEOUL, Südkorea, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Paris Baguette gab am 2. November 2023 bekannt, dass es als erstes koreanisches Unternehmen eine offizielle Partnerschaft mit Paris Saint-Germain, einem der weltweit erfolgreichsten Fußballvereine eingeht und damit zum Neueinsteiger im globalen Sportmarketing wird.

Weltweit populärer Fußballclub mit Sitz in Paris , in dem Südkoreas beliebter Fußballstar Lee Kang -In spielt.

zur Stärkung der Markenbekanntheit in Übersee

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer