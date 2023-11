DeFi Technologies gibt AUM-Update - ca. 259 Millionen CAD, Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 3 Millionen Dollar und andere Unternehmensinformationen bekannt

TORONTO, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DEFI ") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen überbrückt, gibt bekannt, dass seine verwalteten Vermögenswerte („ AUM ") seit dem 30. Juni 2023 auf etwa 259 Mio. CAD gestiegen sind (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Wichtige Highlights:

Das verwaltete Vermögen stieg um 40 % auf rund 259 Millionen CAD zum 30. Oktober 2023, gegenüber 183 Millionen CAD zum 30. Juni 2023.

DeFi Technologies und Valour geben den Abschluss einer Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 3 Millionen Dollar bekannt

DeFi Technologies Inc. und die Neuronomics AG haben ein bahnbrechendes Joint-Venture-Abkommen geschlossen, um KI-basierte, börsengehandelte Produkte für digitale Vermögenswerte, aktiv verwaltete Zertifikate und durch Vermögenswerte besicherte Token für den weltweiten Vertrieb zu entwickeln.

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., hat drei auf EUR lautende Produkte auf der NGM eingeführt: Valour Ethereum Zero EUR, Valour Solana EUR und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., hat ihr innovatives Ethereum Physical Staking ETP im Rahmen der EU-weiten Ausgabeplattform Valour Digital Securities Limited (VDSL) auf XETRA eingeführt.

Valour Inc. ist eine Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse AG, dem Schweizer Krypto-Finanz- und Technologiepionier, eingegangen. Die Produktpartnerschaft zielt darauf ab, Exchange Traded Products (ETPs) zu emittieren, die 1:1 mit digitalen Vermögenswerten besichert sind. Dabei werden die einzigartigen Fähigkeiten und die langjährige Expertise von Valour Inc. und Bitcoin Suisse AG im Markt für digitale Vermögenswerte genutzt.

Valour Inc. lancierte den Valour Digital Asset Basket 10 (ETP) am Nordic Growth Market

„Mit einem Anstieg unserer AUM um 40 % auf 259 Millionen CAD in nur wenigen Monaten und der erfolgreichen Einführung innovativer, auf Euro lautender Produkte durch unsere Tochtergesellschaft Valour Inc. festigt DeFi Technologies weiterhin seine Position an der Schnittstelle zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem Web3-Ökosystem. Unsere Zusammenarbeit mit der Bitcoin Suisse AG und die kürzliche Übernahme der Neuronomics AG sind ein weiteres Beispiel für unsere strategische Vision und unser Engagement, die dezentrale Finanzwelt voranzutreiben. In dieser dynamischen Landschaft bleibt unser Auftrag klar: Wir wollen innovative Lösungen anbieten, die das Alte mit dem Neuen verbinden und sicherstellen, dass unsere Stakeholder in der finanziellen Entwicklung immer einen Schritt voraus sind", so Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies.