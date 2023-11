Huidagene Therapeutics GIBT DIE VERABREICHUNG DES ERSTEN PATIENTEN IN DER MULTINATIONALEN PHASE 1/2-STUDIE MIT HG004 ZUR BEHANDLUNG VON VERERBTER BLINDHEIT BEKANNT

HG004 ist das erste in China entwickelte AAV-Gentherapeutikum, das in einer multinationalen klinischen Studie mit Masterprotokoll für Patienten mit vererbten Netzhautdystrophien, die durch Mutationen im RPE65-Gen verursacht werden, untersucht wird

HG004 ist auch das erste in China unabhängig entwickelte Gentherapeutikum, das von der US-amerikanischen FDA sowohl die ODD als auch die RPDD erhalten hat.

HG004 ist der erste Produktkandidat des Unternehmens aus einer soliden Pipeline von Fortschritten in der Ophthalmologie und Neurologie, der die Kliniken erreicht

SHANGHAI und CLINTON, N.J., 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Huidagene Therapeutics (辉大基因,„HuidaGene"), ein globales Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von CRISPR-basierten programmierbaren genomischen Arzneimitteln konzentriert, gab heute bekannt, dass der erste Patient in der multinationalen klinischen Master-Protokoll-Studie der Phase 1/2a (NCT05906953; CTR20232920) des Gentherapeutikums HG004 oder der STAR -Studie (Safety and efficacy Trial of HG004 for leber congenital Amaurosis related to Rpe65 gene mutations), einem Adeno-assoziierten Virus 9 (AAV9) Genersatztherapie-Kandidaten zur Behandlung von vererbten Netzhautdystrophien, die durch RPE65 -Mutationen verursacht werden (RPE65-IRD), behandelt wurde.

„Die übliche Verwendung von AAV2 für RPE65-bedingte Netzhauterkrankungen erfordert eine hohe Gesamtvektordosis und ein großes Injektionsvolumen, was zu Sicherheitsbedenken wie Netzhautablösungen usw. führt", sagte Alvin Luk, Ph.D., M.B.A., C.C.R.A., Mitbegründer und Chief Executive Officer von HuidaGene. „Die effiziente Netzhauttransduktion in den anvisierten RPE-Schichten unter Verwendung von HG004 zur Behandlung von Netzhauterkrankungen, die es ermöglicht, sowohl die Gesamtvektordosis als auch das Injektionsvolumen zu verringern, wurde in der klinischen Studie HG00401 zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern mit LCA2 validiert und macht es wahrscheinlich, dass diese Therapie auch die durch das RPE65 -Gen verursachte IRD behandeln kann, wie von der US-amerikanischen FDA vorgeschlagen. Für die über 55.000 Patienten, die weltweit mit RPE65-IRD leben, besteht ein enormer ungedeckter Bedarf. Alle bei HuidaGene freuen sich über diesen bedeutenden Meilenstein, da wir eng mit den Standorten in China und den USA zusammenarbeiten, um eine sicherere und wirksamere „einmalige" Therapie für die RPE65-IRD-Patientengemeinschaft weltweit zu entwickeln."