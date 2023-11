TECPETROL GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DES ANGEBOTS BEKANNT

Tecpetrol freut sich bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen im Rahmen seines Angebots 67,4 % der ausgegebenen und umlaufenden Alpha-Aktien übernommen und erworben hat

Fragen? Kontaktieren Sie Laurel Hill Advisory Group unter 1-877-452-7184 oder per E-Mail: assistance@laurelhill.com

TORONTO, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Tecpetrol Investments S.L. („Tecpetrol"), ein Mitglied der Techint Group, freut sich bekannt zu geben, dass das vom Board of Directors empfohlene Angebot (das „Angebot") zum Erwerb aller Stammaktien von Alpha Lithium Corporation („Alpha") für 1,48 C$ in bar pro Aktie erfolgreich abgelaufen ist.

Ergebnisse des endgültigen Angebots

Seit dem 20. Oktober 2023, dem Tag, an dem alle Bedingungen des Angebots erfüllt wurden oder auf sie verzichtet wurde (einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestandienungsbedingung), hat Tecpetrol über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft TechEnergy Lithium Canada Inc. während der obligatorischen Verlängerungsfrist weitere 35.873.662 Alpha-Aktien übernommen und erworben. Zusammen mit den am 20. Oktober 2023 erworbenen Alpha-Aktien hat Tecpetrol 138.566.277 Alpha-Aktien erworben, was ungefähr 67,4 % der ausgegebenen und ausstehenden Alpha-Aktien entspricht.

Nachfolgende Akquisitionstransaktion

Tecpetrol gibt außerdem bekannt, dass es derzeit Gespräche mit Alpha über einen geordneten Übergang der Unternehmensführung und des Geschäftsbetriebs von Alpha und eine mögliche nachfolgende Akquisitionstransaktion führt, die den Erwerb aller nicht im Rahmen des Angebots erworbenen Alpha-Aktien durch Tecpetrol vorsehen würde. Nach Abschluss einer solchen Akquisitionstransaktion würde Tecpetrol 100% der Alpha-Aktien besitzen und Alpha wäre eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tecpetrol. Tecpetrol geht davon aus, dass eine spätere Akquisitionstransaktion mit Alpha in Kürze bekannt gegeben wird, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass endgültige Vereinbarungen in Bezug auf eine solche Transaktion getroffen werden.

Berater

BMO Capital Markets fungiert als Finanzberater und Davies Ward Phillips & Vineberg LLP als Rechtsberater von Tecpetrol. Darüber hinaus dient Crestview Strategy als Berater für Regierungsbeziehungen und Teneo als Berater für strategische Kommunikation. Laurel Hill Advisory Group dient als Verwahrstelle und Informationsstelle für das Angebot.