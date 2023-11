Unilever Ventures und True Beauty Ventures tätigen mit The 7 Virtues, dem Pionier für saubere Düfte, ihre erste Investition in Duftstoffe

HALIFAX, Nova Scotia, 2. November 2023 /PRNewswire/ -- Der Hauptinvestor Unilever Ventures, der Risikokapitalarm der Unilever Group, hat sich mit True Beauty Ventures zusammengetan, einer US-amerikanischen Investmentfirma, die sich auf die Skalierung von Schönheits- und Wellnessmarken spezialisiert hat, um die erste institutionelle Finanzierungsrunde für The 7 Virtues abzuschließen. Dies ist das erste Mal, dass sich einer der beiden Investoren dazu entschlossen hat, in die Duftkategorie zu investieren, was ihr Vertrauen in The 7 Virtues und die wachsende Schönheits- und Wellnessbranche widerspiegelt.

The 7 Virtues stehen für soziales und ökologisches Bewusstsein und leisten Pionierarbeit in der Kategorie der sauberen und nachhaltig erzeugten Düfte. Die Marke wurde 2010 von der Unternehmerin, Autorin und Aktivistin Barb Stegemann in Kanada gegründet und ist die These ihres Bestsellers – The 7 Virtues of a Philosopher Queen – ein Leitfaden für Frauen, die in einer unlogischen Welt leben und führen wollen. The 7 Virtues stellt Parfums her, die über das Herkömmliche hinausgehen und Wohlwollen für unseren Planeten und die menschliche Seele ausstrahlen. Mit einer hohen Duftölkonzentration von 22% sind die lang anhaltenden Aromatherapie-Düfte sorgfältig entwickelt worden, um die Kraft der Düfte zu nutzen und die Kunden auf ihrem Weg zu ihren Zielen zu unterstützen. Das Mantra der Marke lautet "Make Perfume Not War", und sie tun dies, indem sie die Gleichberechtigung der Geschlechter in Nordamerika und auf der ganzen Welt fördern. Die B-Corp-Zertifizierung des Unternehmens steht noch aus.

Die zeitgenössische Duftkollektion von The 7 Virtues umfasst eine begehrte Mischung aus Heroes, Vanilla Woods, Coconut Sun, Cherry Ambition, Lotus Pear und Santal Vanille, die exklusiv auf der Website der Marke und bei Sephora in 18 Ländern erhältlich sind, darunter Kanada, USA, Großbritannien, Europa, Australien und Neuseeland. Die Zutaten stammen aus der ganzen Welt und sind nachhaltig beschafft. Die Düfte sind außerdem frei von Tierquälerei, hypoallergen und frei von Phthalaten, Parabenen, Formaldehyd und Sulfaten. Die Marke hat das Clean + Planet Positive-Siegel von Sephora erhalten, das nur an die ambitioniertesten umweltfreundlichen Marken vergeben wird.