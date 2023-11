Edison Lithium stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver (British Columbia), 2. November 2023 / IRW-Press / - Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY; OTCQB: EDDYF; FWB: VV0) („Edison“ oder das „Unternehmen“), hat, wie am 25. August 2023 bekannt gegeben, eine 100-%-Beteiligung an vier erstklassigen Natriumsole-Konzessionsgebieten in Saskatchewan erworben. Der Erwerb der Alkaliveräußerungen in Ceylon Lake, Freefight Lake sowie den nördlichen und südlichen Gebieten von Cabri Lake in der Provinz Saskatchewan ermöglicht es Edison, vom aufkommenden Wachstum der Natrium-Ionen- („NA-ION“)-Batterie als bedeutsame Alternative zur Lithium-Ionen-Batterie zu profitieren, zumal es das Unternehmen in die Lage versetzt, die steigende Nachfrage nach Rohstoffen in der Lieferkette der NA-ION-Batterieindustrie zu decken.

Ein technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für die Alkaliveräußerungen wurde in Auftrag gegeben und wird voraussichtlich im Dezember 2023 verfügbar sein.

Nathan Rotstein, Chief Executive Officer und Direktor von Edison, sagte: „BYD, der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat drei Modelle von NA-ION-Batteriefahrzeugen im Angebot. Darüber hinaus produziert CATL, der größte Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien in China, nun eine NA-ION-Batterie. Der Trend geht eindeutig in Richtung NA-ION-Batterie – nicht nur bei Elektrofahrzeugen, sondern auch im Bereich Energie/Grid-Storage.“

Weitere Informationen über NA-ION-Batterien finden Sie hier: www.sodiumbatteryhub.com

Update hinsichtlich Konzessionsgebiete in Argentinien

Mehrere interessierte Parteien sind an das Unternehmen herangetreten, um die Erschließung oder den Verkauf bestimmter Lithiumsole-Schürfrechte in der argentinischen Provinz Catamarca, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, oder mögliche Joint-Venture-Möglichkeiten in diesem Zusammenhang zu erörtern. Die Schürfrechte befinden sich vorwiegend in den beiden geologischen Becken im berühmtem Lithiumdreieck in Südamerika, die als Salar Antofalla und Salar Pipanaco bekannt sind. Edison prüft die Möglichkeiten, um zu ermitteln, ob und welche davon mit den Erschließungsplänen des Unternehmens übereinstimmen.