PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" zu Brandbrief der FDP-Basis:

"Bislang gilt Christian Lindner in seiner Partei als der unangefochtene Anführer. Es gibt in der FDP auch weiterhin keine Person, die ihm den Parteivorsitz ernsthaft streitig machen würde. Dennoch ist der Brandbrief von 26 FDP-Kommunal- und Landespolitikern an die Parteispitze, den sie per "Bild" öffentlich machten, für Lindner ein Warnsignal. Die Gruppe kritisiert, dass sich die FDP bis zur Unkenntlichkeit verbogen habe. Die FDP-Hinterbänkler fordern vom Bundesfinanzminister den Austritt aus der Ampel. Doch das wird er nicht wagen. Denn Lindner will sicher nicht in die Geschichte als derjenige eingehen, der ausgerechnet in einer Zeit multipler Weltkrisen auch noch eine Regierungskrise ausgelöst hat - mit unabsehbaren Folgen für die Stabilität des Landes."/zz/DP/men