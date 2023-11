WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve signalisiert, dass sie am Ende ihrer steilen Serie von Preiserhöhungen angekommen sein könnte. Sie ließ den Leitzins bei der zweiten Entscheidung in Folge unverändert. Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte zwar abermals, dass weitere Anhebungen möglich seien, um die weiterhin hohe Inflation zu bändigen. Doch zugleich sagte er, allmählich werde das Risiko, die Geldpolitik zu sehr zu verschärfen, ähnlich hoch, wie zu wenig zu unternehmen. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei man eher nur besorgt gewesen, die Zinsen nicht schnell genug zu erhöhen.

Der Leitzins bleibt damit in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Powell betonte zugleich, dass die Frage von Zinssenkungen sich aktuell nicht stelle. Die Federal Reserve frage sich eher, ob sie weiter erhöhen sollte. Man habe aber noch nichts zu künftigen Zinsschritten entschieden. Powell verwies darauf, dass es bis dahin neue Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation geben werde.