DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Nach dem schwachen Oktober des Dax bleibt der Trend im neuen Monat positiv: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,6 Prozent höher auf 15 014 Punkte. Bei aktuell 15 042 Punkten wartet nun die 21-Tage-Linie als Barometer für den kurzfristigen Trend. Die Wall Street hatte nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank stark geschlossen und damit ihre Erholung ausgebaut. Zum zweiten Mal in Folge ließ die Fed ihren Leitzins unverändert - allerdings auf dem höchsten Niveau seit mehr als 20 Jahren. "Kommt es so wie erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Monaten merklich abkühlt, ist das Zinshoch erreicht", erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank. "Im kommenden Jahr dürften dann Zinssenkungen ins Visier kommen." Auch an Asiens Börsen war der Trend am Morgen mehrheitlich positiv.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ihren dritten Gewinntag in Folge verbucht. Wie schon im Oktober blieb das Zinsniveau erneut unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Anleger spekulierten verstärkt darauf, dass dies auch im Dezember beim nächsten Mal so bleiben könnte. Während die Risikobereitschaft der Aktienanleger stieg, fielen am Anleihemarkt die Renditen. Vor allem im zinsempfindlichen Technologiesektor kamen die Entscheidung der Währungshüter und ihre Begleitaussagen gut an: Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,77 Prozent auf 14 664,91 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,05 Prozent auf 4237,86 Zähler hoch und der Dow Jones Industrial legte um 0,67 Prozent auf 33 274,58 Punkte zu.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Aussicht auf ein möglicherweise erreichtes Zinshoch in den USA hat die Börsen Asiens am Donnerstag mehrheitlich angetrieben. In Tokio ging es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsende um gut ein Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg im späten Handel um 0,9 Prozent, während der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, um 0,2 Prozent sank.

^

DAX 14923,27 0,76%

XDAX 14978,35 0,87%

EuroSTOXX 50 4091,71 0,75%

Stoxx50 3841,37 0,77%



DJIA 33274,58 0,67%

S&P 500 4237,86 1,05%

NASDAQ 100 14664,91 1,77%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 129,87 +0,05%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0597 0,26%

USD/Yen 150,42 -0,35%

Euro/Yen 159,41 -0,10%

°



ROHÖL:



^

Brent 85,42 +0,79 USD

WTI 81,25 +0,81 USD

°



/mis