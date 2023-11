AT & S Austria Technologie & Systemtechnik: Fortsetzung der Erholung bei AT&S

Umsatz im 2. Quartal 2023/24 um 25% höher als im Vorquartal, aber noch 20% unter dem Vorjahresquartal

Bereinigte EBITDA-Marge nur knapp unter Vorjahr

AT&S hat sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 solide behauptet

Positive Trends für die Zukunft im Bereich Digitalisierung und Elektrifizierung

Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2023/24 um 24% reduziert

Ausblick für GJ 2023/24 und 2026/27 bestätigt

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 02.11.2023.