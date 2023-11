Paypal steigert Umsatz um 8% und übertrifft Gewinnprognose - Aktie legt zu

Der Bezahldienst Paypal hat im vergangenen Quartal seinen Umsatz um acht Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sank jedoch um 23 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um 1,30 Prozent zu. Paypal übertraf mit der Gewinnprognose für das laufende Quartal die durchschnittliche Erwartung der Analysten. Die Zahl der aktiven Konten sank im Vergleich zum Vorjahr von 432 Millionen auf 428 Millionen. Der CEO von Paypal, Alex Chriss, äußerte sich positiv über das Unternehmen und betonte die starken Vermögenswerte und die Marktposition von Paypal. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 23 Millionen Aktien im Wert von 1,4 Milliarden Dollar zurückgekauft und in den letzten 12 Monaten insgesamt 75 Millionen Aktien im Wert von 5,4 Milliarden Dollar zurückgekauft.Paypal hat in diesem Jahr einen Rückgang seiner Aktien um 27 Prozent verzeichnet und steuert auf den dritten Jahresrückgang in Folge zu. Dennoch sehen viele Investoren das Unternehmen immer noch als führend im Zahlungsverkehr mit langfristigem Potenzial. Die Talfahrt der Aktie hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Rekordtief von 12,7 gedrückt. Die Aktie wird an der Wall Street überwiegend positiv bewertet, 56 Prozent der Analysten stufen sie als "Kaufen" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 82 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von fast 60 Prozent entspricht.Analysten befürchten jedoch, dass die Zahlungsunternehmen nach dem Boom unmittelbar nach der Covid-Pandemie nicht mehr die gleiche Zugkraft wie in den Vorjahren erreichen werden, da die Zahlungsgebühren und Transaktionsmargen weiterhin unter Druck stehen. Morgan-Stanley-Analyst James Faucette betont, dass Paypal Anzeichen für eine Stabilisierung oder Verbesserung der wirtschaftlichen Transaktionsmargen zeigen muss, damit die Aktie funktioniert.Für Paypal-Bullen ist die aggressive Rückkaufkampagne des Unternehmens weiterhin positiv, insbesondere angesichts der Bewertung der Aktie. Der Portfoliomanager Brian Frank bezeichnet die Aktie als "atemberaubend billig" und glaubt, dass Paypal ein großer Wettbewerber ist, der viel Bargeld generiert.Paypal plant, im Jahr 2023 fünf Milliarden US-Dollar für zusätzliche Aktienrückkäufe auszugeben, was fast zehn Prozent seiner aktuellen Marktkapitalisierung entspricht. Bis zum Ende des zweiten Quartals hatte das Unternehmen bereits etwa drei Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien ausgegeben.Die Earnings von Paypal werden heute Abend erwartet und werden zeigen, ob der neue CEO Alex Chriss in der Lage ist, die Investoren zu beruhigen und die Talfahrt der Aktie zu stoppen.

Die PayPal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 51,66EUR gehandelt.