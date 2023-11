Chemiebranche in der Krise: BASF mit dramatischem Umsatzrückgang und Sparprogramm

Die Chemiebranche befindet sich weiterhin in einer Krise, wie auch der Chemiekonzern BASF am Dienstag bekannt gab. Der Umsatz des Unternehmens ging im vergangenen Quartal um 28,3 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank sogar um 57,3 Prozent auf 575 Millionen Euro. Unter dem Strich verzeichnete BASF einen Nettoverlust von 249 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von 909 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die schlechten Zahlen sind auf einen Rückgang der Absatzmengen und niedrigere Preise zurückzuführen. Auch das Öl- und Gasgeschäft der Tochterfirma Wintershall Dea belastete die Geschäfte. Lediglich die Automobilbranche lieferte einen Lichtblick, da hier die Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen sind.BASF reagiert auf die schwierige Geschäftslage mit einem Sparprogramm, das auch Stellenabbau beinhaltet. Der scheidende Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller erklärte, dass das Unternehmen für das laufende Jahr vorsichtig bleibt und einen Umsatz und ein operatives Ergebnis am unteren Ende der jeweiligen Bandbreiten erwartet.Die schleppende Nachfrage weltweit belastet nicht nur BASF, sondern die gesamte Chemiebranche. Die Absatzmengen waren in allen Kundenindustrien deutlich niedriger als im Vorjahresquartal, mit Ausnahme der Automobilbranche. BASF-Chef Brudermüller betonte, dass die Chemieproduktion stabilisiert werden müsse, um weitere Risiken zu vermeiden.BASF legte am Dienstag die Zahlen für das dritte Quartal vor, nachdem das Unternehmen bereits ein durchwachsenes erstes Halbjahr erlebt hatte. Aufgrund der schleppenden Nachfrage hat BASF ein Sparprogramm eingeführt, das unter anderem die Drosselung von Investitionen und Sachkosten sowie den Abbau von Lagerbeständen vorsieht. Für das gesamte Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von 87,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf nun 73 bis 76 Milliarden Euro.Um die Kosten weiter zu senken, plant BASF, die Sachinvestitionen in den kommenden Jahren noch stärker zu reduzieren als zuvor geplant. Das Unternehmen hat seine Sachinvestitionen für 2023 bereits um eine Milliarde Euro gesenkt und plant weitere Reduzierungen in den nächsten vier Jahren. Zudem sollen jährlich noch mehr Kosten eingespart werden, insbesondere außerhalb der Produktion. BASF strebt an, die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um rund 1,1 Milliarde Euro zu senken.Die schlechte Geschäftslage und die unsichere Zukunft der Chemiebranche haben auch Auswirkungen auf die BASF-Aktie. Am Morgen lag sie auf der Handelsplattform Tradegate rund ein Prozent im Plus. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Branche in den kommenden Monaten entwickeln wird und ob BASF seine Sparmaßnahmen erfolgreich umsetzen kann.

