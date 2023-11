Tesla siegt vor Gericht: Autopilot nicht für tödlichen Unfall verantwortlich - Überlebende forderten 400 Millionen Dollar Schadenersatz

Tesla hat in einem US-Prozess erfolgreich argumentiert, dass sein Assistenzsystem "Autopilot" nicht für einen tödlichen Unfall verantwortlich war. Die Geschworenen am Bundesgericht in Riverside, Kalifornien, stellten sich auf die Seite von Tesla. Die beiden überlebenden Passagiere, die schwer verletzt wurden, hatten 400 Millionen US-Dollar Schadenersatz gefordert. Teslas Autopilot-Technologie ist ein zentraler Bestandteil von Elon Musks Bemühungen, sein Elektroautounternehmen von der Konkurrenz abzuheben. Allerdings sieht sich Tesla mit weiteren Untersuchungen konfrontiert, die prüfen, ob Defekte des Autopilots zu mindestens 17 Todesfällen seit Juni 2021 beigetragen haben.Der Unfall, um den es in dem Prozess ging, ereignete sich vor vier Jahren, als ein Tesla Model 3 von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging. Die Anwälte der Überlebenden argumentierten, dass ein Herstellungsfehler im Autopilot-Modus zu dem Unfall führte. Tesla behauptete jedoch, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte und es keine Beweise dafür gab, dass der Autopilot aktiviert war.Die Aktie von Tesla stieg nach dem Urteil um 1,76 Prozent. Allerdings hat die Aktie in den letzten zwei Wochen fast ein Fünftel ihres Wertes verloren, da die Sorge wächst, dass die Nachfrage nach Elektroautos schwächer wird.In einer anderen Nachricht wurde bekannt, dass Tesla in den Jahren 2022 und 2023 bislang 26 Betriebsstörungen in seinem Werk in Grünheide gemeldet hat. Nicht alle Vorfälle gelten als "umweltrelevant". Die Störungen betrafen unter anderem die Lackiererei, Gießerei und einen illegalen Abfallplatz. Die Behörden sahen jedoch keine Beeinträchtigungen des Wasserschutzgebietes, in dem das Tesla-Gelände liegt. Es wurden auch sieben Arbeitsunfälle auf dem Tesla-Gelände untersucht, von denen die meisten nicht als schwere Unfälle eingestuft wurden.In einem weiteren Beitrag wurde auf Twitter ein Artikel geteilt, der den geplatzten Deal zwischen Tesla und Hertz thematisiert. Der Artikel betont, dass Elon Musk oft Versprechungen macht, die sich am Ende als anders herausstellen. Der Autor des Beitrags weist darauf hin, dass er keine positiven Artikel über Tesla teilen möchte, da er seine eigene Naivität nicht offenlegen möchte.Abschließend wird eine charttechnische Prognose geteilt, die besagt, dass die deutschen Autobauer ihre Verkäufe von reinen Batterieautos im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 63 Prozent gesteigert haben. Es wird betont, dass dies besonders für traditionelle Autobauer von Vorteil ist und Nischenplayer wie Tesla auf der Strecke bleiben könnten.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 205,7USD gehandelt.