TeamViewer SE übertrifft Erwartungen: Umsatz steigt um 10% im schwierigen Marktumfeld

Der führende Anbieter einer Konnektivitäts-Plattform, TeamViewer SE, konnte trotz eines schwierigen Marktumfeldes im dritten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen. Die Erlöse stiegen um zehn Prozent auf 158,1 Millionen Euro, während das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 19 Prozent auf 70,3 Millionen Euro stieg. Das Unternehmen konnte damit die Schätzungen der Analysten übertreffen. Die EBITDA-Marge erhöhte sich aufgrund der strikten Kostendisziplin und positiver Währungs- und Timing-Effekte von 41 Prozent auf 44 Prozent. Die operative Marge lag nach neun Monaten bei 43 Prozent, was über dem Ziel von 40 Prozent lag. Der Gewinn konnte ebenfalls verbessert werden, jedoch nicht so stark wie von den Analysten erwartet. Das Unternehmen hält dennoch an seiner Jahresprognose fest, die einen Umsatzanstieg zwischen zehn und vierzehn Prozent vorsieht. CEO Oliver Steil betonte, dass die Ziele des Unternehmens weiterhin in der Verbesserung der Profitabilität liegen. Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel für TeamViewer von 13 auf 14 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die US-Bank erwartet, dass das Wachstum der Rechnungsstellungen im Schlussquartal 2023 noch mit Gegenwind zu kämpfen haben wird. Die kanadische Bank RBC hat TeamViewer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Analysten von RBC sehen die Aktie aufgrund der erfüllten Erwartungen attraktiv bewertet.

