Knorr-Bremse übertrifft Erwartungen: Umsatz steigt um 8%, Auftragseingang auf Rekordhoch!

Der Hersteller von Lkw- und Zugbremsen, Knorr-Bremse, hat im dritten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, während der Auftragseingang auf 1,98 Milliarden Euro anstieg. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um 11 Prozent zu und erreichte 223 Millionen Euro. Allerdings verdiente das Unternehmen mit 137,2 Millionen Euro unter dem Strich etwas weniger als im Vorjahreszeitraum. Die positiven Zahlen spiegeln die Effizienz und das Engagement des Unternehmens wider, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Der Konzernchef bekräftigte die im August nach oben korrigierten Unternehmensziele. Das Unternehmen strebt an, den Gesamterlös auf 7,5 bis 7,8 Milliarden Euro zu erhöhen und zwischen 10,5 und 12,0 Prozent als operatives Ebit zu realisieren. Darüber hinaus soll der freie Mittelzufluss im Jahr 2023 zwischen 350 und 550 Millionen Euro liegen. Die Führungsspitze legt besonderen Wert auf Margenentwicklung und den freien Mittelzufluss. Die Zahlen zeigen, dass Knorr-Bremse gut aufgestellt ist, um seine Ziele zu erreichen. Die Division Schienenfahrzeuge (RVS) entwickelt sich in allen Märkten sehr positiv. Der Umsatz stieg um 11,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, während der Auftragseingang um 1,3 Prozent auf 3,04 Milliarden Euro anstieg. Die Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS) verzeichnete einen Auftragseingang von 3,17 Milliarden Euro und einen Umsatz von 3,11 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023, mit einem Umsatz zwischen 7,5 und 7,8 Milliarden Euro, einer operativen EBIT-Marge von 10,5 bis 12,0 Prozent und einem Free Cashflow von 350 bis 550 Millionen Euro.

