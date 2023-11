Fresenius Medical Care hebt Gewinnprognose an: Operatives Ergebnis steigt im niedrig-einstelligen Prozentbereich

Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun, dass das operative Ergebnis im niedrig-einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr steigen wird. Zuvor war FMC lediglich davon ausgegangen, dass das Vorjahresergebnis von 1,54 Milliarden Euro erreicht wird. Der gestiegene Optimismus basiert auf den positiven Auswirkungen der Turnaround-Maßnahmen und einer beschleunigten Verbesserung der operativen Leistung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023. Zudem wird der Geschäftsausblick für das vierte Quartal als "solide" bezeichnet.Im dritten Quartal verzeichnete FMC einen Umsatzrückgang von 3 Prozent auf knapp 5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis fiel um 31 Prozent auf 324 Millionen Euro und der Nettogewinn sank um fast zwei Drittel auf 84 Millionen Euro. Die Gewinnentwicklung verfehlte die Erwartungen der Analysten, während der Umsatz etwas besser als erwartet ausfiel.Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht. Die FMC-Aktie legte in ersten Reaktionen um bis zu 3,7 Prozent zu.FMC begründet die positive Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 mit der erfolgreichen Umsetzung der Turnaround-Maßnahmen, einer verbesserten operativen Effizienz, Einsparungen durch das FME25 Transformationsprogramm und einem soliden organischen Wachstum.Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet FMC nun ein operatives Ergebnis, das im niedrig-einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr wächst. Die übrigen Bestandteile des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2023 bleiben unverändert. Das Ziel des Unternehmens, bis 2025 eine operative Marge zwischen 10 und 14 Prozent zu erreichen, bleibt ebenfalls unverändert.Das operative Ergebnis wird währungsbereinigt und ohne Sondereffekte angegeben. Sondereffekte werden als gesonderte Kennzahlen offengelegt, um ungewöhnliche Effekte zu erfassen, die zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung nicht vorhersehbar waren. Im Geschäftsjahr 2022 wurden beispielsweise Kosten im Zusammenhang mit dem FME25-Transformationsprogramm und anderen Ereignissen als Sondereffekte behandelt.Die Aktie von Fresenius Medical Care ist im MDAX gelistet und wird im regulierten Markt in Frankfurt (Prime Standard) sowie im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange, NYSE und an der Börse Luxemburg gehandelt.

