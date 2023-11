Porsche Aktie: Achterbahnfahrt und günstige Einstiegschance? Erfahren Sie mehr über die rentabelste Automarke der Welt!

Die Aktie des Automobilherstellers Porsche hat seit dem IPO im September letzten Jahres eine Achterbahnfahrt erlebt. Nach einem kurzen Höhenflug im Mai erreichte der Aktienkurs ein Rekordhoch von 120,80 Euro, stürzte dann aber wieder ab. Nun stellt sich die Frage, ob dies eine günstige Einstiegsgelegenheit ist.Trotz der globalen Krisen konnte Porsche seinen Umsatz um 10,6% auf 8,9 Milliarden Euro steigern. Das Unternehmen bestätigte sein Jahresziel einer operativen Umsatzrendite von 17 bis 19%. Damit ist Porsche nach Ferrari die rentabelste Automarke der Welt. Die Schwaben bleiben von der schwachen Kauflaune, steigenden Zinsen, geopolitischen Konflikten und der konjunkturellen Lage in China weitgehend unberührt. Das Geheimrezept sind margenstarke Modelle, deren Verkauf vorangetrieben wird. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg in den ersten neun Monaten von 110.000 auf 114.000 Euro.Besonders der Porsche 911 erfreut sich großer Beliebtheit, die Zahl der Auslieferungen stieg um 27%. Insgesamt stiegen die Ausgaben für Forschung & Entwicklung auf die Rekordhöhe von 2 Milliarden Euro, was 15% des Umsatzes entspricht. Vier neue Modellreihen sind in Planung, darunter ein überarbeiteter Tycan und eine Verbrenner-Limousine vom Panamera. Der SUV Macan wird der zweite Stromer von Porsche sein.Nach der Korrektur hat der Aktienkurs wieder ein attraktives Bewertungsniveau erreicht. Porsche ist eine außergewöhnliche Luxusmarke, die sowohl margen- als auch wachstumsstark ist. Der Börsenwert von etwa 40 Milliarden Euro entspricht ungefähr einem Jahresumsatz. Fazit: Einsteigen und Gas geben!Darüber hinaus hat Porsche eine Partnerschaft mit Google angekündigt, um Google-Dienste noch tiefer in die Fahrzeuge zu integrieren. Ab Mitte des Jahrzehnts sollen Google Maps, Google Assistant und eine Vielzahl von Apps über das Porsche Communication Management (PCM) verfügbar sein. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und soll das digitale Erlebnis für die Kunden verbessern.Zudem plant Porsche ab 2026 den Einsatz von CO2-reduziertem Stahl in seinen Sportwagen. Hierfür hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem schwedischen Industrie-Startup H2 Green Steel unterzeichnet. Das Ziel ist es, die CO2-Bilanz der Fahrzeuge weiter zu verbessern. H2 Green Steel plant ab Ende 2025 die Produktion von Stahl mit erneuerbarer Energie und will Porsche sowie verschiedene direkte Lieferanten mit CO2-emissionsarmem Stahl beliefern. Dieser soll einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke auf dem Markt haben und nahezu CO2-frei hergestellt werden.Insgesamt zeigt sich Porsche als innovatives Unternehmen, das sowohl in neue Modelle und Technologien als auch in Nachhaltigkeit investiert. Die Partnerschaft mit Google und der Einsatz von CO2-reduziertem Stahl sind Schritte in die richtige Richtung, um die Marke weiterhin erfolgreich und rentabel zu halten.

