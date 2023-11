AMD plant Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar mit neuem KI-Chip - große Hoffnungen für den Chipkonzern

Der Chipkonzern AMD hat große Hoffnungen in einen neu entwickelten Chip für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Produkte gesetzt. Das Unternehmen plant, im kommenden Jahr bereits zwei Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Mrd Euro) mit dem Prozessor umzusetzen. Die Auslieferung soll in den nächsten Wochen beginnen. AMD hat bereits erhebliche Vorbestellungen erhalten, insbesondere von Kunden aus dem Bereich Cloudcomputing. Im laufenden Quartal wird erwartet, dass der neue KI-Chip bereits 400 Millionen Dollar Umsatz generiert. AMD geht davon aus, dass dieser Prozessor das Produkt in der Geschichte des Unternehmens sein wird, das am schnellsten die Umsatzschwelle von einer Milliarde Dollar knackt. Die Vorstandschefin Lisa Su schätzt, dass der Markt für KI bis 2027 auf mehr als 150 Milliarden Dollar wachsen könnte.Mit dieser Ankündigung hofft AMD, dass die Nachfrage nach dem KI-Chip den Rückgang der Aufträge für Halbleiter aus dem Videospiele-Segment ausgleichen kann. Das Unternehmen hatte zuvor eine eher maue Umsatzprognose für das vierte Quartal abgegeben. Analysten waren im Schnitt von Umsätzen von 6,4 Milliarden Dollar ausgegangen, während AMD von Erlösen von 5,8 Milliarden bis 6,4 Milliarden Dollar ausgeht. Der Kurs der AMD-Aktie fiel nach der Ankündigung zunächst um bis zu 5,1 Prozent, konnte jedoch nach den Aussagen zu dem neuen KI-Chip wieder größtenteils aufholen.Im dritten Quartal konnte AMD die Erlöse im Jahresvergleich um gut vier Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar steigern. Der Gewinn stieg von 66 Millionen vor einem Jahr auf 299 Millionen Dollar. Dabei profitierte das Unternehmen auch von einer Erholung im traditionellen Geschäft mit Technik für PCs.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Chip-Herstellers auf das vierte Quartal bleibe leicht hinter den Erwartungen zurück, so Analyst Toshiya Hari. Dennoch sprechen Marktanteilsgewinne im Server-Geschäft und die Dynamik im Segment Datenzentren für die Aktie.Insgesamt scheint AMD mit seinem neu entwickelten KI-Chip große Chancen auf dem Markt für Künstliche Intelligenz zu haben. Die Nachfrage nach solchen Produkten wächst stetig, und AMD hofft, von diesem Trend zu profitieren und den Rückgang in anderen Segmenten auszugleichen.

