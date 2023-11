NanoRepro AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023: Umsatzrückgang und neue Strategie für nachhaltiges Wachstum

Die NanoRepro AG hat ihre Halbjahreszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Aufgrund des Nachfrageeinbruchs nach den SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests ist der Umsatz im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen. Die Umsätze liegen zum 30.06.2023 bei 1,4 Millionen EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA) beträgt -2,2 Millionen EUR. Das Halbjahresergebnis beläuft sich auf -2,65 Millionen EUR, belastet durch einmalige Sondereffekte. Die Bilanzkennzahlen sind jedoch weiterhin hervorragend, mit einer Eigenkapitalquote von 97,1 Prozent und einer hohen Liquidität.Die NanoRepro AG plant, sich langfristig zu einem nachhaltigen Gesundheitsunternehmen zu entwickeln. Dazu gehört der Ausbau des Geschäfts mit Schnelltests für den Heimgebrauch sowie die Stärkung der Sparte der Nahrungsergänzungsmittel. Im nächsten Jahr sollen zwei neue Produkte auf den Markt gebracht werden. Zudem plant das Unternehmen den Kauf von 37,5 Prozent der Geschäftsanteile an der terraplasma medical GmbH, um in den Markt der Wundheilung mittels Kaltplasma einzusteigen.Im Bereich der Schnelltests konzentriert sich NanoRepro auf den Vertrieb von Tests für den Heimgebrauch. Die Tests werden über den eigenen Webshop, Amazon, die Drogeriemarktkette dm und die Budnikowsky-Filialen vertrieben. Das Unternehmen verhandelt derzeit mit einem führenden deutschen Discounter über eine Zusammenarbeit.Neben den Schnelltests will NanoRepro auch den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel ausbauen. Im nächsten Jahr sollen neue Produkte auf den Markt kommen, darunter ein Kollagen-Produkt und ein Eisenpräparat.Zudem plant NanoRepro den Ausbau des Portfolios im Bereich der Kosmetik-Produkte. Das Unternehmen hat eine strategische Beteiligung von rund zehn Prozent an der Deutsche Kosmetikwerke AG erworben. Die Deutsche Kosmetikwerke AG vertreibt hochwertige Produkte im Bereich der Körperpflege.Ein weiterer wichtiger Schritt ist der geplante Einstieg bei der terraplasma medical GmbH, einem Unternehmen, das innovative Lösungen für die Wundheilung auf Basis von kaltem atmosphärischem Plasma entwickelt hat. NanoRepro plant den Erwerb von 37,5 Prozent der Anteile an der terraplasma medical GmbH.Die NanoRepro AG ist ein Schnelldiagnostik-Hersteller mit Sitz in Marburg. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig und gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. Neben Schnelltests bietet NanoRepro auch Nahrungsergänzungsmittel an.

