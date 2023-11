Mutares auf Expansionskurs: Übernahmen von TeamTex, Walor International und Efacec erfolgreich abgeschlossen

Die Mutares SE & Co. KGaA hat exklusive Verhandlungen über den Erwerb von 80% der Anteile der TeamTex Gruppe von Nania Developpement und Credit Mutuel Equity aufgenommen. TeamTex ist ein Hersteller von Kinderrückhaltesystemen, der auf Kunststoffspritzguss und Blasformen spezialisiert ist. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 80 Millionen Euro. Die geplante Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen.Mutares hat außerdem die Übernahme von Walor International und dessen Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen. Walor International ist ein Anbieter von geschmiedeten und bearbeiteten Teilen für die Automobilindustrie und Industriefahrzeuge. Das Unternehmen erwartet für das Jahr 2023 einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro. Mit dieser Akquisition stärkt Mutares das Segment Retail & Food.Des Weiteren hat Mutares die Übernahme von Efacec vom portugiesischen Staat erfolgreich abgeschlossen. Efacec ist ein Anbieter von Energie-, Technik- und Mobilitätslösungen mit Expertise im Bereich der Energiewende. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Portugal und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Efacec wird das Segment Engineering & Technology von Mutares stärken.Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding, die mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro erwartet. Das Unternehmen strebt an, den Konzernumsatz bis 2025 auf rund 7 Milliarden Euro und bis 2028 auf 10 Milliarden Euro auszubauen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Investor Relations Abteilung der Mutares SE & Co. KGaA.

Die mutares Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 28,65EUR gehandelt.