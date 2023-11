Schiedsrichter-Fehlentscheidungen im Duell Frankfurt vs. Dortmund: Sportlicher Leiter moniert klare Fehler

Der Sportliche Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, Peter Sippel, hat zwei Fehlentscheidungen von Referee Robert Schröder im Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (3:3) moniert. Laut Sippel habe Schröder den Hessen zunächst einen unberechtigten Handelfmeter zugesprochen und später einen klaren Foulelfmeter verwehrt. Beide Szenen hatten nach dem Abpfiff für heftige Kritik gesorgt. Beim Handspiel von BVB-Abwehrspieler Marius Wolf habe keine Absicht vorgelegen, daher sei das Handspiel nicht strafbar. Auch bei einem Strafraum-Foul von Dortmunds Torwart Alexander Meyer an Marmoush hätte ein Strafstoß gegeben werden müssen, so Sippel. Zwei weitere knifflige Szenen habe der Schiedsrichter dagegen korrekt bewertet.Borussia Dortmund hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim für das Achtelfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Marco Reus erzielte das entscheidende Tor. Das Team von Trainer Edin Terzic zeigte eine ansprechende Vorstellung und zog zum 13. Mal nacheinander in die Runde der letzten 16 Teams ein. Für die Gäste endete dagegen die imposante Erfolgsserie in auswärtigen Stadien nach zuvor sechs Siegen in sechs Pflichtspielen.In der zweiten Runde des DFB-Pokals stehen die Topclubs der Fußball-Bundesliga vor lösbaren Aufgaben. Tabellenführer Bayer Leverkusen sowie Verfolger FC Bayern treten auswärts bei Drittligisten an. Borussia Dortmund empfängt den Ligarivalen TSG Hoffenheim. Heimrecht genießt auch Vorjahres-Halbfinalist SC Freiburg gegen Zweitligist SC Paderborn. Bundesliga-Schlusslicht Mainz 05 ist bei Zweitligist Hertha BSC nur leicht favorisiert, Eintracht Frankfurt reist zum drittklassigen Bremen-Bezwinger Viktoria Köln. Ligainterne Duelle finden zwischen den Zweitligisten Kiel und Magdeburg sowie Nürnberg und Rostock statt.Sportdirektor Sebastian Kehl sieht Borussia Dortmund mit guten Chancen im Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern. Er betonte, dass die Mannschaft in den letzten Wochen viel erarbeitet habe und in einer guten Verfassung sei. Kehl hofft auf den ersten Bundesliga-Heimsieg über die Bayern seit November 2018 und ist zuversichtlich, dass die Spieler alles geben werden.Insgesamt zeigt sich, dass Borussia Dortmund sowohl sportlich als auch im DFB-Pokal gute Leistungen erbracht hat. Die Kritik an den Schiedsrichterentscheidungen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt und die Vorfreude auf das Bundesliga-Duell gegen den FC Bayern prägen die aktuellen Schlagzeilen.

