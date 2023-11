Klöckner & Co erzielt solides EBITDA von 41 Mio. € im Q3 2023 - Prognose angepasst

Der Stahl- und Metalldistributor Klöckner & Co hat im dritten Quartal 2023 ein solides operatives Ergebnis (EBITDA) von 41 Mio. € erzielt, was am unteren Ende der Prognosespanne von 40-80 Mio. € liegt, aber deutlich über dem Vorjahresergebnis von 16 Mio. € liegt. Das positive Ergebnis wurde durch die positive Entwicklung in Nordamerika und der Schweiz getragen. Der Umsatz des Unternehmens lag in den ersten neun Monaten 2023 aufgrund der schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen und niedrigerer Stahlpreise bei 6,0 Mrd. €, verglichen mit 7,4 Mrd. € im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) betrug in den ersten neun Monaten 2023 172 Mio. €, verglichen mit 439 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis lag bei -8 Mio. €, verglichen mit 301 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Klöckner & Co hat auch die Marktposition in Nordamerika durch den Erwerb und die Integration von National Material of Mexico (NMM) gestärkt. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 170 Mio. € bis 200 Mio. € und einen starken und deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit. Um das operative Ergebnis weiter zu verbessern, hat das Unternehmen ein europäisches Effizienzprogramm initiiert, das eine Reduktion der Mitarbeiterzahl im europäischen Distributionsgeschäft um rund 10 % vorsieht. Klöckner & Co strebt auch eine verstärkte Digitalisierung und Automatisierung der Wertschöpfungskette an. Im vierten Quartal erwartet das Unternehmen einen leichten Rückgang beim Absatz und Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Aufgrund der schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen in Europa hat Klöckner & Co seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 angepasst und erwartet nun ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 170 Mio. € bis 200 Mio. €.

Die Kloeckner Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 5,625EUR gehandelt.