AMS Osram: Umsatz- und Gewinneinbruch im 3. Quartal - Aktie steigt um 5,6%

Der österreichische Sensorenhersteller AMS Osram hat im dritten Quartal erneut einen Umsatz- und Gewinneinbruch verzeichnet. Der Umsatz sank um ein Viertel auf 904 Millionen Euro, während der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als ein Fünftel auf 71 Millionen Euro fiel. Der bereinigte Reingewinn lag bei 29 Millionen Euro, was einem Rückgang von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz des Rückgangs schnitt das Unternehmen etwas besser ab als erwartet. Für das vierte Quartal erwartet AMS Osram einen Umsatz von 850 bis 950 Millionen Euro und eine bereinigte Ebit-Marge von 5 bis 8 Prozent.Um seine Finanzierung zu stärken, plant AMS Osram den Verkauf und das anschließende Rückmieten einer Fabrik in Malaysia. Dadurch sollen rund 400 Millionen Euro eingenommen werden. Das Unternehmen hat insgesamt Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Millionen Euro unterzeichnet. Die Haupttransaktion ist das "Sale & Lease Back" des Produktionsgebäudes in Kulim in Malaysia. Die Transaktion wird voraussichtlich im Winter 2023/2024 abgeschlossen.AMS Osram hat außerdem seinen Finanzierungsplan angekündigt, der eine Kapitalerhöhung, neue Anleihen und weitere Finanzierungsinstrumente umfasst. Insgesamt sollen über 2,25 Milliarden Euro beschafft werden. Die Kapitalerhöhung soll rund 800 Millionen Euro einbringen. Die angekündigten vermögensbasierten Finanzierungen belaufen sich auf bis zu 450 Millionen Euro an Barmitteln. Der Verkauf der Vermögenswerte hat keinen Einfluss auf die Strategie des Unternehmens.AMS Osram bestätigte außerdem sein mittelfristiges Zielmodell, das eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6-10 Prozent und eine bereinigte Ebit-Marge von etwa 15 Prozent bis zum Jahr 2026 vorsieht. Das Unternehmen strebt an, sich auf sein profitables Halbleiterportfolio mit intelligenten Sensor- und Emitter-Komponenten zu konzentrieren.Die Aktie von AMS Osram stieg nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse um bis zu 5,6 Prozent.

