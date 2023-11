Mercedes-Benz: Lieferprobleme belasten, aber Analysten bleiben optimistisch

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach den Zahlen zum dritten Quartal von 84 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Laut Analyst Michael Punzet haben Lieferprobleme den Absatz und das Ergebnis belastet. Dennoch erwartet er, dass der Automobilhersteller in den kommenden Quartalen von einer soliden Nachfrage nach seinen Luxusprodukten und einem gut gefüllten Auftragsbuch profitieren wird.Ein Pressebericht besagt, dass Mercedes-Benz aufgrund des anhaltenden Engpasses bei 48-Volt-Batterien Umsatz- und Gewinneinbußen in diesem Jahr drohen. Der Autobauer könnte zwischen fünf und sieben Milliarden Euro weniger Erlös verzeichnen, was zu einem Gewinnausfall von mehr als einer halben Milliarde Euro führen könnte. Obwohl Mercedes hofft, die ausbleibenden Einnahmen im Jahr 2024 nachholen zu können, wird dies aufgrund absehbarer Fahrzeugstornierungen wahrscheinlich nicht gelingen. Hauptlieferant Bosch ist seit Monaten nicht in der Lage, die kleinen Akkus im vereinbarten Umfang zu produzieren. Die Problematik hat zu vermehrten Beratungen zwischen Mercedes-Chef Ola Källenius und Bosch-Boss Stefan Hartung geführt.Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach den Zahlen zum dritten Quartal von 88 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan begründete das niedrigere Kursziel mit schlechteren Aussichten für das operative Ergebnis im Autogeschäft. Dennoch habe der Stuttgarter Autohersteller ein solides Quartal abgeliefert.Trotz der negativen Entwicklungen halten einige Anleger die Kursrückgänge für übertrieben. Sie weisen auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis und die hohe Dividendenrendite von 8-9% hin. Ein Anleger betont, dass Mercedes im dritten Quartal einen Nettogewinn von 3,72 Milliarden Euro erzielt hat. Ein anderer Anleger sieht keine rosige Zukunft für deutsche Autohersteller, lobt jedoch die starken Q3-Zahlen von Mercedes und hebt hervor, dass Absatzverluste in China/Asien durch andere Regionen kompensiert wurden. Ein weiterer Anleger hofft, dass der Rückgang nun abgeschlossen ist und alles bereits eingepreist wurde.Insgesamt bleibt die Einschätzung der Analysten für Mercedes-Benz trotz der gesenkten Kursziele positiv. Die Nachfrage nach Luxusprodukten und das gut gefüllte Auftragsbuch werden als positive Faktoren für das Unternehmen genannt. Allerdings könnten die anhaltenden Lieferprobleme bei 48-Volt-Batterien und die damit verbundenen Umsatz- und Gewinneinbußen eine Herausforderung darstellen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 56,38EUR gehandelt.