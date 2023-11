Zalando steigert bereinigtes EBIT um 72% im dritten Quartal - Prognose für GMV und Umsatz angepasst

Zalando SE, eine der führenden Online-Destinationen für Mode und Lifestyle in Europa, hat im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) von 23,2 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 72% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen bestätigt die Jahresprognose für das bereinigte EBIT, passt jedoch aufgrund des erwarteten anhaltenden Drucks auf die Nachfrage die Prognose für das Bruttowarenvolumen (GMV) und den Umsatz an.Zalando hat strategische Initiativen ergriffen, um weiteres Wachstum zu fördern. Dazu gehören neue inspirierende Inhalte und Storytelling-Formate, der Aufbau eines anspruchsvollen Designer-Kundenerlebnisses im Fashion Store und der Ausbau des Logistikangebots. Das Unternehmen hat auch "Storys auf Zalando" eingeführt, eine neue Inspirationsquelle für Kunden, die in Zusammenarbeit mit Highsnobiety entwickelt wurde. Kunden erhalten Zugang zu sorgfältig kuratierten Styles in visuellen Formaten wie kurzen Videos, um Trends rund um Mode und Kultur neu zu entdecken.Im dritten Quartal hat Zalando einen neuen Bereich für Luxus- und Designermarken im Fashion Store eingeführt, um Marken und Styles noch ansprechender zu präsentieren. Der Bereich spricht eine neue Generation von Luxuskunden an und schafft ein erfrischendes, vielfältiges und inspirierendes Einkaufserlebnis. Zudem hat das Unternehmen die B2B-Marke ZEOS eingeführt, die es Marken und Händlern ermöglicht, ihren Vertrieb über verschiedene Verkaufskanäle hinweg europaweit über eine einheitliche Plattform zu steuern.Im dritten Quartal ist das GMV um 2,4% auf 3,2 Milliarden Euro gesunken und der Umsatz um 3,2% auf 2,3 Milliarden Euro zurückgegangen. Dies ist auf den erwarteten anhaltenden Druck auf die Nachfrage und den wärmsten September seit Aufzeichnung in Europa zurückzuführen, da Kunden zu dieser Jahreszeit nicht wie üblich Herbst- und Winterbekleidung gekauft haben.Zalando bestätigt die Prognose für das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr, erwartet jedoch ein GMV-Wachstum zwischen -2% und 1% und eine Umsatzentwicklung zwischen -3% und -0,5%. Die Prognose für das bereinigte EBIT liegt unverändert zwischen 300 und 350 Millionen Euro. Das Unternehmen erwartet Investitionen in Höhe von 260-300 Millionen Euro.Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 sowie die Ergebnispräsentation für Analysten und Investoren sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 werden am 13. März 2024 veröffentlicht.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 21,32EUR gehandelt.