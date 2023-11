Qiagen: Kursverfall und Prognose für 2024 - Wird das Unternehmen den Markt übertreffen?

Der Anbieter von Labormaterial und Laborgeräten, Qiagen, verzeichnete in den letzten Monaten einen deutlichen Kursverfall. Im Juli lag der Aktienkurs noch bei 48 Dollar, aktuell beträgt er nur noch 35,36 Dollar. Das Allzeithoch wurde im Sommer 2021 mit 57 Dollar erreicht.Im Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres verfehlte Qiagen die Prognosen. Die Zwischenbilanz nach neun Monaten zeigt zwar ein Umsatzminus von 5% auf 476 Millionen Dollar, doch die Erlöse lagen über den Erwartungen der Analysten. Ab dem nächsten Jahr wird sich das Bild automatisch verbessern, da die außergewöhnlich hohen Umsätze aufgrund der Corona-Pandemie als Vergleichsmaßstab wegfallen.Für das Jahr 2024 ist der Vorstand optimistisch. Finanzchef Roland Sackers glaubt, dass Qiagen im kommenden Jahr wieder wachsen und seine Profitabilität steigern kann. Das Unternehmen könnte sich sogar besser entwickeln als der Markt. Im dritten Quartal entwickelte sich das Geschäft weiterhin stark. Qiagen ist krisenfester als einige Wettbewerber, da der Großteil der Erlöse auf Verbrauchsmaterialien entfällt, die regelmäßig nachbestellt werden. Die wiederkehrenden Umsätze machen Qiagen auch gegenüber der aktuellen Schwäche in der Biotech-Industrie widerstandsfähig.Größere Geräte für die Diagnostik haben einen größeren Einfluss auf das Geschäft. Qiagen möchte die Konsolidierung der Branche nutzen und Zukäufe tätigen, da die Preise derzeit günstig sind. Qiagen wird voraussichtlich in diesem Jahr einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Dollar erzielen und gehört damit zu den Schwergewichten der Branche, was Akquisitionen erleichtert. Qiagen setzt große Hoffnungen auf den Tuberkulose-Test Quantiferon, der von Quartal zu Quartal zweistellig wächst.Die Kriegskasse von Qiagen ist gut gefüllt, mit einer Liquidität von etwa 1 Milliarde Dollar. Das Unternehmen hat die Bioinformatik als besonders attraktive Branche identifiziert. Finanzchef Sackers hat Zukäufe in den nächsten zwölf Monaten in Aussicht gestellt und hält den Markt für spannend und das Preisniveau für niedrig. Qiagen kann sich das leisten, da das Unternehmen an der Börse rund 8,5 Milliarden Dollar wert ist und ein KGV von 20 aufweist. In der Bioinformatik gibt es zahlreiche Start-ups und hochkarätige wissenschaftliche Forschung.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Qiagen nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Sykes zeigte sich ermutigt davon, wie gut Qiagen in einem schwierigen Umfeld navigiert. Mit seiner Produktpalette ist das Unternehmen gut positioniert für die molekulare Diagnostik, akademische Forschung und die pharmazeutische Industrie.

Die Qiagen Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 35,82EUR gehandelt.