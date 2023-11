WeWork-Aktie stürzt nach Insolvenzplänen ab - Kursverlust von über 42%

Die Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork ist nach einem Medienbericht über angebliche Insolvenzpläne stark eingebrochen. Der Kurs fiel im nachbörslichen Handel um mehr als 42 Prozent. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass WeWork einen Insolvenzantrag mit Gläubigerschutz vorbereite. Das Unternehmen selbst wollte die Spekulationen nicht kommentieren. WeWork war in den letzten Jahren ein Beispiel für überbewertete US-Start-ups und hatte zuletzt erhebliche Schwierigkeiten. Bereits im August gab es Zweifel am Fortbestehen des Unternehmens aufgrund hoher Verluste und des Bedarfs an frischem Kapital.Am Dienstag teilte WeWork mit, dass mit Geldgebern ein zusätzlicher einwöchiger Aufschub für weitere Gespräche vereinbart worden sei. Nachdem das Unternehmen einen fälligen Schuldenbetrag nicht überwiesen hatte, begann eine 30-Tages-Frist, nach der offiziell die Zahlungsunfähigkeit festgestellt werden könnte.Die Idee hinter WeWork ist es, Büroräume mit gemeinsamer Infrastruktur an Start-ups und Unternehmer zu vermieten. Dank geschickter Vermarktung durch die Gründer erhielt das Unternehmen hohe Investitionen und wurde mit bis zu 47 Milliarden Dollar bewertet. Der geplante Börsengang im Jahr 2019 scheiterte jedoch aufgrund eines detaillierten Einblicks in das Geschäft, der große Investoren abschreckte.Besonders teuer wurde das Debakel für den japanischen Konzern Softbank, der sich für neun Milliarden Dollar einen Anteil von 29 Prozent an WeWork gesichert hatte. Als der Börsengang platzte, stockte Softbank seinen Anteil auf 80 Prozent auf und drängte den umstrittenen Mitgründer und Chef Adam Neumann heraus. Doch auch unter der Regie von Softbank blieb WeWork erfolglos. Die Corona-Pandemie führte dazu, dass Büros weltweit leer standen, da die Menschen von zu Hause aus arbeiteten. Auch nach dem Abklingen der Pandemie hat WeWork Schwierigkeiten, seine Büroflächen zu füllen, während gleichzeitig Mietkosten und Schulden bedient werden müssen.Im Jahr 2021 gelang es WeWork schließlich, über eine Fusion mit einer bereits notierten Blankoscheck-Firma an die Börse zu gehen. Nach dem Kurseinbruch am Mittwoch war das Unternehmen noch rund 60 Millionen Dollar wert.

