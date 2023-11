Merck KGaA: Analysehäuser senken Kursziele - dennoch Kaufempfehlung bestätigt

Die Analysehäuser Jefferies und Deutsche Bank Research haben ihre Kursziele für die Merck KGaA gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jefferies hat das Kursziel von 201 auf 173 Euro gesenkt, während Deutsche Bank Research das Kursziel von 205 auf 166 Euro gesenkt hat.Jefferies-Analyst Brian Balchin hat seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Spezialchemiekonzerns vor den Quartalszahlen am 9. November reduziert. Er begründet dies damit, dass sich die Erholung im Geschäft mit Halbleiterlösungen verzögert. Dennoch bleibt er optimistisch für die im Dezember anstehenden Daten für den Pharmawirkstoff Evobrutinib.Deutsche Bank Research-Analyst Falko Friedrichs erwartet, dass Merck KGaA über ein schwaches Jahresviertel berichten wird. Insbesondere die Laborsparte leidet weiterhin unter sinkenden Covid-Verkäufen, dem Lagerbestandsabbau bei den Kunden und einer gedämpften Nachfrage in China. Auch im Halbleitersegment gibt es weiterhin Gegenwind in den Endmärkten. Einzig die Pharmasparte dürfte sich erneut gut entwickelt haben.Trotz der gesenkten Kursziele behalten beide Analysehäuser ihre Einstufung auf "Buy" bei, was bedeutet, dass sie weiterhin eine positive Entwicklung der Aktie erwarten.Die Merck KGaA ist ein deutsches Unternehmen, das in den Bereichen Pharma, Chemie und Life Science tätig ist. Das Unternehmen ist weltweit tätig und erwirtschaftet einen Großteil seines Umsatzes im Ausland. Die Aktie des Unternehmens wird an der Frankfurter Börse gehandelt.Die gesenkten Kursziele der beiden Analysehäuser könnten Auswirkungen auf den Aktienkurs der Merck KGaA haben. Anleger sollten die Quartalszahlen des Unternehmens am 9. November im Auge behalten, um weitere Informationen über die Geschäftsentwicklung zu erhalten.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 143,9EUR gehandelt.