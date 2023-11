Volkswagen lässt tschechische Regierung abblitzen: Keine Entscheidung über Batteriefabrik in Mittelosteuropa

Der Volkswagen-Konzern hat trotz des Drucks der tschechischen Regierung noch keine Entscheidung über einen möglichen Standort für eine Batteriefabrik in Mittelosteuropa getroffen. VW-Konzernchef Oliver Blume erklärte, dass es derzeit keine geschäftlichen Gründe gebe, über weitere Standorte in Europa zu entscheiden. Der tschechische Regierungschef Petr Fiala zeigte sich enttäuscht und kündigte an, sich auf andere Batterieprojekte zu konzentrieren. Tschechien hatte den ehemaligen Militärflugplatz Pilsen-Line als Standort angeboten. Die Autoindustrie trägt fast zehn Prozent zum tschechischen Bruttoinlandsprodukt bei. VW-Technikvorstand Thomas Schmall erklärte im März, dass es keine Eile bei der Entscheidung gebe und der Zuschlag notfalls bis 2025 warten könne. Bisher hat VW drei Standorte für die Batteriezellenproduktion ausgewählt: Salzgitter in Deutschland, Valencia in Spanien und St. Thomas in Kanada.Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 160 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe mit einem durchwachsenen Quartal und dem Ausblick die Konsensschätzungen einigermaßen getroffen, aber seine Prognosen verfehlt, so Analyst Tom Narayan. Die Ziele für 2024 seien enttäuschend, weshalb er seine operative Ergebnisschätzung für das kommende Jahr senke. Positiv seien jedoch die erheblichen Absatz-Fortschritte in China.Die geplante Formel-1-Partnerschaft von Audi steht weiterhin auf dem Prüfstand. Jürgen Rittersberger, Vorstand der Audi AG für Finanzen, Recht und IT, hatte zuvor betont, dass es eine klare Entscheidungslage im Vorstand und Aufsichtsrat gebe und man an den Zeitplänen für den Einstieg in 2026 festhalte. Doch seit dem Wechsel des Audi-Chefs von Markus Duesmann zu Gernot Döllner haben sich Gerüchte und Spekulationen um das Projekt verstärkt. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete, dass das Formel-1-Projekt intern überprüft werde. Die Personalwechsel und die Schweigepflicht von Döllner sorgen für weitere Spekulationen, ob der geplante Einstieg in die Formel 1 wirklich stattfinden wird.Die Kernmarke VW Pkw von Volkswagen kämpft mit hohen Kosten. Die operative Umsatzrendite ging in den ersten neun Monaten des Jahres auf 3,4 Prozent zurück, während sie im Vorjahr noch bei 4,7 Prozent lag. Die anderen Marken der Markengruppe Core konnten hingegen ihre Profitabilität steigern. Die Regierungen werden dafür kritisiert, dass sie die Industrie im Stich gelassen haben und nun VW vor einem politischen Scherbenhaufen steht. Es wird bezweifelt, ob VW mit seiner Strategie überleben kann.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 100,8EUR gehandelt.