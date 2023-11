Exasol AG veröffentlicht vorläufige Zahlen: Umsatzwachstum und Prognoseanpassung für 2023

Die Exasol AG hat vorläufige Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023 angepasst. Die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) stiegen zum Ende des dritten Quartals auf 37,0 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings lagen die Ergebnisse unter den Erwartungen des Unternehmens. Einige Vertragsausweitungen mit Bestandskunden konnten erst nach Quartalsschluss umgesetzt werden, darunter auch eine Vertragsverlängerung und -ausweitung mit dem deutschen E-Commerce-Händler Otto Group. Zum 27. Oktober belief sich der ARR bereits auf insgesamt 38,3 Millionen Euro. Insgesamt zeigt sich eine gesteigerte Dynamik im Vergleich zum ersten Halbjahr.Das angepasste operative Ergebnis verbesserte sich von Januar bis September auf -4,1 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Verlust von 8,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die flüssigen Mittel betrugen zum 30. September 14,7 Millionen Euro, und der operative Mittelabfluss reduzierte sich nach neun Monaten auf -4,8 Millionen Euro.Trotz der positiven Entwicklung der Ertragslage lagen die Erwartungen an den Geschäftsverlauf zu Jahresbeginn höher. Insbesondere in der Region EMEA North (UK) blieb die Entwicklung hinter den Erwartungen zurück, während die Regionen DACH und USA sich im Wesentlichen nach Plan entwickelten. Aus diesem Grund passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Zum Jahresende wird nun ein ARR in Höhe von 40,0 bis 42,0 Millionen Euro erwartet, im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen von 42,5 bis 44,0 Millionen Euro. Das angepasste operative Ergebnis wird auf -5,5 bis -4,5 Millionen Euro geschätzt, im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen von -3,0 bis -1,0 Millionen Euro. Die flüssigen Mittel werden zum Jahresende bei 11,0 bis 13,0 Millionen Euro erwartet.Trotz der Anpassung der Prognose plant das Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, um spätestens im ersten Halbjahr 2024 einen Break-Even zu erreichen. Zudem werden im ersten Quartal 2024 positive Nachholeffekte aus Zahlungseingängen einiger signifikanter Neuverträge erwartet, die mit Verzögerung geschlossen wurden.Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal werden am 14. November 2023 veröffentlicht.

