Energiesparen im Winter trotz guter Ausgangslage: Warum es weiterhin wichtig ist, so die vbw

Trotz einer guten Ausgangslage bleibt Energiesparen im Winter wichtig, so die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. Die Gasspeicher in Deutschland haben bereits Ende September den angestrebten Füllstand von 95 Prozent erreicht und konnten im Oktober weiter ausgebaut werden. Nun startet man mit fast zu 100 Prozent gefüllten Speichern in den Winter. Auch die für Bayern relevanten Speicher in Österreich sind ähnlich voll. Dennoch mahnt die vbw zum verantwortungsvollen Umgang mit Energie, da zuverlässig die erforderlichen Mengen Flüssigerdgas (LNG) importiert werden müssen, um Engpässe zu vermeiden. Eine durchgehend hohe Auslastung der deutschen LNG-Terminals sei dabei wichtig. Zudem verfüge Deutschland trotz neuer Lieferwege insgesamt über weniger Gas als vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Vor allem bei einem langen und harten Winter seien erneute Preisspitzen nicht auszuschließen. Daher bleibt Energiesparen das Gebot der Stunde. Auch ein bezahlbarer Bezug von Erdgas müsse gesichert werden, da viele Unternehmen während der Energiekrise teure Verträge abschließen mussten. Die Gaspreisbremse greife für viele Großverbraucher zu spät oder gar nicht, daher brauche es unbürokratische und praxisnahe Entlastungsmaßnahmen. Eine Verlängerung der Preisbremsen bis Ende 2024 sei vor allem für mittelständische Unternehmen notwendig. Die Gaspreise sind mittlerweile wieder gesunken. Die vbw betont, dass Energiesparen und ein bezahlbarer Bezug von Erdgas auch in Zukunft wichtig sind, um Betriebe nicht zur Einstellung oder Drosselung der Produktion zu zwingen.Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte auf einem Wirtschaftsforum in Nigeria, dass er das Land als wichtigen Partner bei der Produktion von Wasserstoff und Flüssiggas sieht. Nigeria habe einen ehrgeizigen Plan für die Energiewende und sei gut aufgestellt, um ein zentraler Akteur für erneuerbare Energie und Wasserstoff zu bleiben. Deutschland beziehe derzeit vor allem Öl aus Nigeria. Die Grünen-Energiepolitikerin Lisa Badum kritisierte Scholz dafür, dass er Unternehmen und Staaten bitte, ihre fossilen Investitionen im globalen Süden zu erhöhen. Sie betonte, dass ein Klimakanzler, der aktiv werde, wenn es um neue fossile Quellen gehe, aber beim Umstieg von Erdgas zu erneuerbaren Energien untätig bleibe, sich Deutschland eigentlich nicht leisten könne. Scholz unterstützte auf dem Wirtschaftsforum auch den Aufbau der afrikanischen Freihandelszone (AfCTFA), die den regionalen Handel zwischen 54 Staaten erleichtern soll.Die Preise von nach Deutschland importierten Gütern sind im September nicht ganz so stark gefallen wie im August. Die Einfuhrpreise sanken im September zum Vorjahresmonat um 14,3 Prozent, während Analysten mit einem Minus von 15,5 Prozent gerechnet hatten. Im August waren die Einfuhrpreise mit 16,4 Prozent so stark wie seit 37 Jahren nicht mehr gefallen. Die aktuellen Rückgänge liegen vor allem am Basiseffekt, da die Preise im Vorjahr aufgrund des Ukraine-Krieges stark gestiegen waren. Der Einfluss der Energiekomponente zeigt sich daran, dass die Einfuhrpreise ohne Energie lediglich um 3,4 Prozent gefallen sind. Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Erdgas wird aktuell mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 3,503USD gehandelt.