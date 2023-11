Anleger gespannt auf Zinsentscheid der US-Notenbank und Anleihe-Emissionsplan - Kurse deutscher Staatsanleihen stabil

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 128,54 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,85 Prozent lag. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf den Zinsentscheid der US-Notenbank und den Anleihe-Emissionsplan des deutschen Finanzministeriums. Die Fed wird voraussichtlich das Zinsniveau unverändert lassen, da die Inflation gesunken ist. Der Anleihe-Emissionsplan wird zeigen, wie das Ministerium den Verkauf von Schuldtiteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits steigern wird. Die Wertpapiere befinden sich seit Wochen auf Talfahrt, da die Anleger besorgt sind, dass die Regierung den Markt mit neuen Anleihen überfordern könnte. Wenn viele Anleihen auf den Markt gebracht werden, drückt das auf den Preis und das Kursniveau. Das Finanzministerium muss den Anlegern daher höhere Renditen bieten, um die neuen Papiere attraktiv zu machen. Der Markt reagiert jedoch empfindlich auf Faktoren, die zu steigenden Renditen führen könnten. Die Kurse deutscher Bundesanleihen gaben am Montag etwas nach, da das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal gesunken ist. Die Commerzbank erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr erneut schrumpfen wird, da sie unter den Zinserhöhungen der EZB und anderer Zentralbanken leidet. Die niedrigere Inflation weckt jedoch Hoffnungen auf eine Erholung der deutschen Konjunktur. Die Jahresteuerungsrate fiel im Oktober auf 3,8 Prozent, die niedrigste Rate seit August 2021. Die Kurse deutscher Bundesanleihen stiegen am Dienstag, da die Inflation in Frankreich im Oktober abgenommen hat. Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise auf Ebene der Eurozone wird im weiteren Handelsverlauf erwartet. Die Analysten gehen davon aus, dass die Inflation im Währungsraum nachgelassen hat. In Deutschland ist die Teuerung dank gesunkener Energiepreise weiter rückläufig.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 129,8EUR gehandelt.