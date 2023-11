Deutsche Post DHL erweitert Kapazitäten in Paketzentrale - Bank of America senkt Kursziel

Die Deutsche Post DHL hat ihre Kapazitäten in der Paketzentrale in Neumünster, Schleswig-Holstein, erweitert. Das Paketzentrum kann nun bis zu 46.000 Sendungen pro Stunde sortieren, im Vergleich zu den bisherigen 32.000 Paketen. Das Unternehmen hat eine neue Sortiertechnik für kleine und mittelgroße Pakete eingeführt, um diese Erweiterung zu ermöglichen. Die Investitionskosten wurden nicht bekannt gegeben, aber das Unternehmen gab bekannt, dass etwa 35 neue Arbeitsplätze entstehen werden.Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, betonte die Bedeutung des Paketzentrums für das Land. Das Paketzentrum in Neumünster ist für den gesamten Versand von DHL-Paketen in Schleswig-Holstein und darüber hinaus verantwortlich. Die Logistikbranche spielt eine wichtige Rolle für den reibungslosen Ablauf des Alltags, von der Lieferung von Ersatzteilen für Unternehmen bis hin zu Medikamenten für Apotheken. Der Geschäftsbereichsleiter Manfred Eisenträger betonte, dass die neue Sortiertechnik eine wichtige Ergänzung des Paketnetzes sein wird, insbesondere während des Weihnachtsgeschäfts mit hohen Paketmengen.Das Paketzentrum in Neumünster sortiert fast alle Pakete für Empfänger in Schleswig-Holstein sowie die meisten Sendungen, die aus dem Bundesland versandt werden. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 96,7 Millionen Sendungen sortiert.In einer separaten Entwicklung hat die US-Investmentbank Bank of America das Kursziel für die DHL Group gesenkt, nachdem Wettbewerber wie UPS, Kühne & Nagel und DSV ihre Aussichten angepasst haben. Das Kursziel wurde von 60 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung bleibt auf "Buy" (Kauf) bestehen. Die Analystin Muneeba Kayani erwartet nun, dass die DHL Group in der kommenden Woche ihre Prognose senken wird. Die Gewinnspanne für 2023, die der Logistikkonzern angekündigt hatte, basierte auf einer Erholung seit Mitte des Jahres, die jedoch nicht eingetreten ist.Die Deutsche Post DHL erweitert ihre Kapazitäten in der Paketzentrale in Neumünster, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig senkt die Bank of America das Kursziel für die DHL Group aufgrund von veränderten Aussichten in der Branche.

Die DHL Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 36,97EUR gehandelt.