Tourismus in Deutschland: Schlafplätze erreichen Vor-Corona-Niveau, Airbnb erwartet Abflauen des Reise-Booms

Die Zahl der Schlafplätze für Touristen in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen und hat das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Laut vorläufigen Angaben des europäischen Statistikamts Eurostat gab es 2021 insgesamt 3,61 Millionen Schlafgelegenheiten in der Bundesrepublik, was einem Anstieg von gut 15.000 im Vergleich zu 2019 entspricht. Damit belegt Deutschland innerhalb der EU den vierten Platz, hinter Italien, Frankreich und Spanien. Insgesamt gab es in den 27 EU-Ländern 2022 laut den vorläufigen Zahlen 28,9 Millionen Schlafgelegenheiten.Die Unterkunfts-Plattform Airbnb erwartet hingegen ein Abflauen des Reise-Booms nach der Corona-Pandemie. Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen ein schwächeres Wachstum bei der Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorquartal. Die Umsatzprognose von Airbnb für das laufende Quartal liegt bei 2,13 bis 2,17 Milliarden US-Dollar und verfehlt damit die durchschnittliche Erwartung der Analysten. Die Aktie von Airbnb fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund zwei Prozent. Das Unternehmen verweist auf die Konjunkturlage und geopolitische Konflikte, die die Reiselust beeinträchtigen könnten.Im vergangenen Quartal konnte Airbnb einen Umsatzanstieg von 18 Prozent im Jahresvergleich auf 3,4 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Der Gewinn stieg von 1,2 auf 4,4 Milliarden US-Dollar, wobei eine Steuergutschrift von 2,8 Milliarden US-Dollar den Ausschlag dafür gab.Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für den Tourismussektor in Deutschland. Während die Zahl der Schlafplätze leicht gestiegen ist und das Niveau vor der Pandemie erreicht hat, erwartet Airbnb ein schwächeres Wachstum bei den Übernachtungen. Die Unsicherheit aufgrund der Konjunkturlage und geopolitischer Konflikte spielt dabei eine Rolle. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Tourismussektor in den kommenden Monaten entwickeln wird und ob sich die Prognosen von Airbnb bewahrheiten.

Die Airbnb Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 119,5EUR gehandelt.