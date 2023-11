SMT Scharf AG hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für Q3 2023 an - Positive Signale im Bergbaumarkt

Die SMT Scharf AG, ein weltweit führender Anbieter von Transportlösungen und Logistiksystemen für den Untertagebergbau, hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das dritte Quartal 2023 angehoben. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal um 1,4 % auf 22,4 Mio. EUR und erreichte in den ersten neun Monaten insgesamt 54,1 Mio. EUR. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erhöhte sich im dritten Quartal deutlich auf 5,9 Mio. EUR und erreichte in den ersten neun Monaten einen positiven Wert von 4,1 Mio. EUR. Neben dem Umsatzanstieg im dritten Quartal wirkten sich Kosteneinsparungen und Währungseffekte positiv aus.Der Vorstandsvorsitzende der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, erklärte, dass das dritte Quartal von einem wieder aufhellenden Geschäftsklima in den relevanten Bergbaumärkten geprägt war. Insbesondere die starke Nachfrage der Bergbaukunden nach Ersatzteilen zur Instandhaltung und Wartung der Flotten habe zu dem Umsatzanstieg beigetragen. Für das Schlussquartal deuten Signale im Markt auf ein günstigeres Geschäftsumfeld hin, das durch die internationalen Vertriebsaktivitäten von SMT Scharf genutzt werden soll. Zudem werde das Unternehmen weiterhin Kostensenkungsmaßnahmen in der Unternehmensgruppe umsetzen.Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2023 hat die SMT Scharf AG ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 nach oben angepasst. Der Vorstand rechnet nun mit einem Konzernumsatz von 76,0 Mio. EUR und einem EBIT von 4,5 Mio. EUR. Zuvor hatte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 73,0 Mio. EUR und ein negatives EBIT von -3,3 Mio. EUR prognostiziert.Die SMT Scharf AG entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohleminen sowie beim Abbau von Gold , Platin und anderen Erzen eingesetzt werden. Neben Bahnsystemen beliefert SMT Scharf den Bergbau auch mit Sesselliften und gummibereiften Fahrzeugen. Das Unternehmen verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern und erzielt einen Großteil seines Umsatzes in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika.

