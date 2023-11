Scout24 erhöht Prognose für EBITDA-Wachstum 2023 und spürt deutliche Spareffekte

Der Internetportalbetreiber Scout24 hat seine Prognose für das EBITDA-Wachstum aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2023 erhöht. Statt eines erwarteten Wachstums von 18-19% rechnet das Unternehmen nun mit einem Wachstum von 19-21% im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür sind deutlich spürbare Spareffekte. Allerdings ist Scout24 beim Umsatz etwas pessimistischer geworden. Statt einem Anstieg um 15% erwartet das Unternehmen nun ein Wachstum von ca. 14%. Dies liegt daran, dass die Erholung des Transaktionsgeschäfts langsamer verläuft als erwartet. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 werden am 2. November veröffentlicht.Im dritten Quartal 2023 konnte Scout24 ein Wachstum von 15,7% beim Konzernumsatz verzeichnen. Das organische Umsatzwachstum betrug 9,8%. Besonders das Makler-Kerngeschäft und die Plus-Produkte trugen zu diesem Wachstum bei. Allerdings war der Transaktionsmarkt weiterhin schwach, was zu einer geringeren Nachfrage bei Verkäufer- und Baufinanzierungs-Leads führte.Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im dritten Quartal um 22,1% und in den ersten neun Monaten um 21,6%. Dies ist auf operative Skaleneffekte und ein striktes Kostenmanagement zurückzuführen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs um 31,8% im dritten Quartal und um 35,5% in den ersten neun Monaten.Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und der erwarteten Entwicklung im letzten Quartal des Jahres hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Das EBITDA-Wachstum aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wird nun in einer Bandbreite von 19-21% erwartet, während das Umsatzwachstum auf ca. 14% aktualisiert wurde. Der Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf der Erhöhung der Profitabilität.Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 werden am 2. November veröffentlicht. Am selben Tag findet auch eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen statt.

