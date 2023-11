Northern Data sichert sich 575 Mio. Euro Kreditfazilität für Ausbau von KI-Cloud und Bitcoin-Mining

Die Northern Data AG hat eine Kreditfazilität in Höhe von 575 Millionen Euro abgeschlossen, um weitere Investitionen in ihren drei Geschäftsbereichen zu tätigen. Die Kreditfazilität wurde von einem Unternehmen der Tether-Gruppe zur Verfügung gestellt und hat eine Laufzeit bis zum 1. Januar 2030. Mit dem Geld will die Northern Data-Gruppe vor allem zusätzliche hochentwickelte Hardware erwerben, um ihr Angebot als Generativer KI Cloud Service Provider in Europa auszubauen. Zudem soll das Rechenzentrums-Portfolio erweitert und der bestehende Geschäftsbetrieb optimiert werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten mittels speziell entwickelter, flüssigkeitsgekühlter Mining-Technologie weiter zu skalieren.Die Kreditfazilität stärkt die Fähigkeit der Northern Data-Gruppe, in die modernste verfügbare Hardware zu investieren, um den Zugang zur generativen KI-Technologie in Europa zu ermöglichen. Durch Taiga Cloud, den größten Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten in Europa, stellt die Northern Data-Gruppe Unternehmen und Forschungseinrichtungen energieeffiziente Rechenleistung zur Verfügung. Die Finanzierung soll auch dazu verwendet werden, das Rechenzentrums-Portfolio der Gruppe zu erweitern und den bestehenden Geschäftsbetrieb zu optimieren. Zudem will das Unternehmen seine Mining-Aktivitäten ausbauen und die Entwicklung der Blockchain vorantreiben.Die Northern Data-Gruppe hat bereits einen Vertrag über den Kauf von 20 NVIDIA H100 GPU Pods unterzeichnet und ist damit Europas größter unabhängiger Cloud Service Provider von NVIDIA-Hardware. Die neue Finanzierung wird das Wachstum von Taiga Cloud unterstützen und zur Erweiterung des Portfolios von Rechenzentren durch Ardent Data Centers verwendet werden. Zudem plant das Unternehmen, seine Mining-Aktivitäten durch den Kauf von WhatsMinern von MicroBT auszubauen.Die Northern Data-Gruppe ist ein führender Anbieter von spezialisierter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur. Durch ihre Partnerschaften mit führenden Herstellern wie GIGABYTE, AMD und NVIDIA treibt sie Innovationen in den Bereichen KI, ML und generative KI voran. Die Kreditfazilität ist eine starke Bestätigung für die Strategie und die potenzielle Dominanz von Northern Data auf dem Markt. Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data-Gruppe, betont, dass die Finanzierung es dem Unternehmen ermöglichen wird, die Marktchancen in allen Geschäftsbereichen weiter zu nutzen und den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI voranzutreiben. Paolo Ardoino, CEO der Tether-Gruppe, freut sich, die Northern Data-Gruppe bei der Bereitstellung einer flexiblen und energieeffizienten HPC-Infrastruktur zu unterstützen und sieht das Unternehmen als Vorreiter in diesem Bereich.

